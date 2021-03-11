Жители 94-летнего дома под снос судятся с мэрией Екатеринбурга из-за компенсации

По ее словам, администрация Екатеринбурга подала в суд на жильцов из-за того, что они не выезжают. Но собственники подали встречный иск. После двух заседаний назначена судебная экспертиза. Жильцы отмечают, что сейчас жить в доме невозможно, так как он наклонился в сторону. Все удобства находятся на улице.