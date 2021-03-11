Жители 94-летнего дома под снос судятся с мэрией Екатеринбурга из-за компенсации

Двухэтажное здание расположено на улице Стрелочников, 26. Жители не согласны с размером выплат, которую им предлагает мэрия Екатеринбурга. Они считают, что их жилплощадь должна оцениваться дороже, так как дом располагается в 500 метрах от станции метро «Уральская».
Аварийным и подлежащим сносу дом был признан в ноябре 2018 года, постановление подписал бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Собственникам квартир предложили компенсацию по 38 тысяч рублей за один квадратный метр.
Кому предложили 900 тысяч рублей, кому 970 тысяч, кому 1,06 миллиона, в зависимости от размера комнат. Мы не согласны с этой оценкой, поэтому делали независимую экспертизу, которая оценила квартиры в районе 2,6 миллиона рублей, рассказал собственница квартиры Е1.
По ее словам, администрация Екатеринбурга подала в суд на жильцов из-за того, что они не выезжают. Но собственники подали встречный иск. После двух заседаний назначена судебная экспертиза. Жильцы отмечают, что сейчас жить в доме невозможно, так как он наклонился в сторону. Все удобства находятся на улице.
Напомним, мэрия Екатеринбурга предложила жильцам дома на улице Ереванская, 29 снести аварийное здание за свой счет.