68 сотрудников РУСАЛа в Краснотурьинске судятся из-за невыплат сверхурочных

Коллективный иск на филиал АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» в Краснотурьинске подали 68 работников предприятия еще в июле 2021 года. Сотрудники выполняли свои обязанности на территории Богословской ТЭЦ Свердловской областной. Как пояснил в суде представитель профсоюзной организации, отвечающий за интересы работников, за месяц работы РУСАЛ заплатил людям за выполнение работы в ночные часы и выходные дни меньше, чем предусмотрено нормативами трудового законодательства.
Все меры, предпринятые с целью добиться от ответчика в досудебном порядке прекращения нарушения трудовых прав работников, оказались безуспешными, заявили представители профсоюза.
На предприятии локальным актом установлена оплата за работу в ночные часы и выходные и праздничные дни почти в 0,5 раза меньше, чем положено по закону, то есть — двойной тариф.
Суд встал на сторону рабочих, постановив выплатить каждому сотруднику все причитающиеся выплаты в совокупном размере 200 тысяч рублей. Однако сумму компенсации морального вреда судья уменьшила с 10 тысяч рублей каждому до полутора-трех тысяч, в зависимости от количества переработки.
С решением Краснотурьинского райсуда не согласились юристы компании и подали апелляцию.
Ответчик, не оспаривая обстоятельства нахождения с истцами в трудовых отношениях, иск не признал, указав на отсутствие перед работниками задолженности по заработной плате, выплаченной работодателем в размере, установленном соглашением сторон при возникновении между ними трудовых отношений. Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии с требованиями п. 5.4 Положения об оплате труда и премировании работников филиала АО «РУСАЛ Урал» в городе Краснотурьинске в двойном размере дневной ставки (должностного оклада) за фактически отработанное время, сообщили в Свердловском областном суде.
При этом представители компании уверяли суд, что не нарушают решение Конституционного суда РФ об определении и назначении выплат за работу в выходные и праздничные дни. Но Свердловский областной суд оставил решение по делу без изменений.
В самой компании редакции TagilCity.ru рассказали, что после слушаний корпорацией было принято решение о пересмотре внутренней документации.
Исковые заявления работников Богословской ТЭЦ касаются только компенсационных выплат — оплаты за вредные условия труда — за работу в выходные дни. Вопрос изменения порядка начисления данных выплат находится в стадии обсуждения, сообщили редакции в АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий».