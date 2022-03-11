Бояться ли тагильчанам санкций против российских банков?

Согласно последним новостям относительно санкций против РФ, Сбербанк и другие крупные российские банки были добавлены в список CAPTA. Этот перечень предусматривает ограничения на корреспондентские счета.
Санкции против российских банков, согласно информации в СМИ, не повлияют на состояние счетов клиентов. Согласно комментариям крупных финансовых организаций, они продолжают функционировать во всех регионах России, в том числе в Нижнем Тагиле.
В статье представлена информация, чем грозят американские санкции против банков, какие финансовые учреждения оказались в условиях этих ограничений, а также мнения экспертов относительно того, как гражданам поступить с накоплениями.
Из-за ложной информации, которая появляется в СМИ относительно заморозки и конфискации средств, а также в связи с последними событиями в банках возрос спрос на наличные деньги.
Слухи относительно заморозки вкладов стали появляться, когда депутат КПРФ Николай Арефьев дал комментарий, что не исключает конфискацию средств. По его словам, этот исход событий якобы возможен, если санкции затронут государственные активы. Эксперт Олег Абелев подчеркнул, что государство крайне не заинтересовано в оттоке средств из банковской системы, в связи с этим арест вкладов невозможен.
Помимо этого, введение Банком России с 9 марта по 9 сентября 2022 года временного порядка операций с наличной валютой вызвало вопросы относительно порядка обращения валюты и ее сохранности.
Согласно информации из открытых источников, если гражданин планирует получить средства с валютного вклада в рублях, операция будет проведена по рыночному курсу на день выдачи. Отмечается, что пользователь может получить до 10 000 долларов наличными в каждом из банков, где был открыт валютный счет.
Есть возможность открытия нового валютного вклада или счета. Однако в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные средства в виде валюты со счета или вклада, созданного позднее 08.03.2022, будет невозможно во время действия временного порядка операций.
Если средства хранятся в банковской ячейке, можно забрать всю сумму - введенное ограничение не распространяется на это действие. Относительно введения особого порядка для выдачи вкладов в рублях сообщается, что он не может быть использован. Это объясняется тем, что поступление долларов в страну ограничено из-за действия санкций, и это единственная причина появления специальных мер, связанных с продажей банками наличных средств в валюте. На рублевые счета санкции не оказывают влияния - деньги остаются в сохранности, и все операции доступны.
Особо отмечается, что карты международных систем платежей Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат функционировать в России в обычном порядке до истечения срока действия. Средства пользователей на счетах, которые привязаны к картам, доступны. Также в безопасности деньги на счетах в банках, к которым привязаны эти карты.Средства на счетах в банках, которые находятся под санкциями, доступны.
По мнению экспертов, в настоящее время особенно важно грамотно распорядиться средствами, чтобы не потерять их. Чтобы снизить возможные финансовые риски, рекомендовано нарастить запас денег на крайний случай - непредвиденные расходы, потеря заработка и т. д.
Желательно, чтобы размер “финансовой подушки безопасности” составлял как минимум три месячных расхода. Часть средств можно держать в рублях, часть - в иностранной валюте, на вкладах под процент.
Рекомендуется обратить внимание на банковские продукты. Так, Центробанк поднял ключевую ставку до 20% годовых, повышена доходность по вкладам и счетам. При помощи вклада можно защитить средства от инфляции. Разумно хранить вклады и счета в нескольких банках.
Альтернативный вариант сохранения средств - покупка необходимых товаров, стоимость которых зависит от курса валюты. Отмечается, что товары, которые производят в России, нет смысла закупать в большом количестве. Перед принятием решения относительно того, что сделать с деньгами, рекомендуется взять паузу и обдумать план действий.
Слухи относительно заморозки и изъятия вкладов россиян стали появляться после высказывания депутата КПРФ Николая Арефьева. Он заявил, что не исключает изъятия сбережений из-за введенных санкций странами Запада.
Он ранее отметил, что якобы средства могут быть изъяты, если санкции затронут активы государства, хранящиеся в иностранной валюте. Сообщалось, что в таком случае у правительства не останется иного выхода из сложившейся ситуации.
Кандидат экономических наук Олег Абелев дал комментарий, что в настоящее время государство не заинтересовано в денежном оттоке из банковской системы. В связи с этим арест вкладов не может произойти. Эксперт дал комментарий, что сейчас банки применяют средства физлиц в своем обороте, к примеру, для выдачи кредитов или выплат тем, у кого срок вклада подошел к концу. Если в теории предположить, что часть сбережений конфискуют, это вызовет массовый отток средств граждан, которые нельзя будет заменить.
Ранее ЦБ и правительство объявили о поддержке банков, которые попали под санкции. Отмечается, что кредитным организациям под санкциями Запада будет оказана помощь при необходимости.
Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, ФК “Открытие”. На них наложены блокирующие санкции США - они внесены в черный список SDN. Против Сбербанка были введены ограничения в отношении корреспондентских счетов. Под запретительные меры попали банки “Россия”, Промсвязьбанк, Альфа-банк, МКБ.
Большинство крупных кредитных организаций продолжит работать в штатном режиме внутри страны. Некоторые финансовые учреждения в СМИ дали комментарии относительно работы и влияния санкций на их деятельность. Чтобы уточнить график работы отделений по конкретным адресам в Нижнем Тагиле, можно позвонить по телефону горячей линии банка или ознакомиться с информацией в личном кабинете онлайн.
В Сбербанке дали комментарий, что санкции Великобритании не повлекут ограничений для клиентов из России. Было отмечено, что на пользователей розничного и корпоративного сегментов меры не повлияют существенно. Ранее Великобритания внесла Сбербанк в санкционный список. Ограничительные меры были введены против корреспондентских счетов.
Новые санкции США в отношении Газпромбанка не оказывают влияния на деятельность организации согласно ее заявлению. Сообщается, что финансовая организация с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС.
В банке отметили, что продолжат обслуживание розничных и корпоративных клиентов в обычном режиме. Все обязательства полностью выполняются. Клиенты-компании и физические лица имеют постоянный доступ к денежным средствам и сервисам.
Карты банка продолжают функционировать на территории страны без изменений. Отмечается, что их работоспособность поддерживается банком совместно с Национальной системой платежных карт. При помощи карт пользователи могут покупать товары, в том числе через интернет, снимать средства.
Подчеркивается, что санкции не затронут вкладчиков банков в России. Все отделения и банкоматы ВТБ продолжают работать в штатном режиме. Онлайн-сервисы продолжают функционировать, за исключением переводов за границу.
Ранее в финансовой организации дали комментарий, что объявленные санкции США не окажут существенного влияния на функционирование банка и группы целиком. У финансовой организации есть большой запас капитала, имеются технические возможности, чтобы работать бесперебойно.
В пресс-службе отметили, что в банке были готовы к подобному исходу. Кредитная организация имеет запас ликвидности и капитала, наличных средств. Введенные меры не затронут счета и вклады физлиц и корпоративных клиентов. Помимо этого, санкции не окажут влияния на операции в России.
Все счета клиентов остаются активными, размещенные средства доступны в отделениях и на дистанционных каналах. Валютные переводы за границу являются недоступными. Все банковские карты продолжают функционировать в России. Накопительные счета доступны в полном объеме.
Банк продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на санкции против этой кредитной организации. Операции по пополнению и снятию средств с карт можно осуществить в офисе или банкомате. Вклады и кредиты, расчетные операции продолжают обслуживаться.
Отмечается, что обслуживание проводится в штатном режиме, все операции по счетам клиентов производятся в полном объеме во всех банковских офисах и с использованием дистанционных сервисов.