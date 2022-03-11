Facebook и Instagram планируют запретить в России

В связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР в социальной сети Instagram (https://www.instagram.com) распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, сообщается на странице ведомства.