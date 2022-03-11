Facebook и Instagram планируют запретить в России

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к социальной сети Instagram.
В связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР в социальной сети Instagram (https://www.instagram.com) распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, сообщается на странице ведомства.
В свою очередь СК России возбудил уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности (ст.ст.280, 205.1 УК РФ). Фигурантом стала компания Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram, сообщается на сайте ведомства.
Руководитель пресс-службы американской фирмы Энди Стоун заявил в соцсетях, что временно снимает ограничения на контент, содержащий призывы к насилию в отношении российских военных. Пресс-секретарь Meta назвал такое решение способом политического самовыражения.
СК РФ квалифицировал данные слова как уголовно наказуемые. В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на дачу правовой оценки словам Энди Стоуна и его коллег.
На основании данных решений Генпрокуратуры и СК РФ Роскомнадзор планирует ограничить доступ к Instagram и Facebook.