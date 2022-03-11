Губернатор Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отказались вести Instagram

Губернатор Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отказались вести Instagram
Губернатор Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отказались вести Instagram
Сегодня, 22:04ОбществоФото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отказались вести свои страницы в Instagram и заявили о переходе во ВКонтакте и Одноклассники.

В связи с агрессивной политикой компании Meta, разрешившей призывы к насилию в отношении россиян, я прекращаю вести свой аккаунт в Instagram. Временно это или нет, покажет время, написал на своей странице Владислав Пинаев.

Напомним, сегодня 11 марта Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование о блокировке Instagram и Facebook на территории России. Причиной стало заявление руководства компании Meta, которой принадлежат соцсети, о том, что информация с призывом к насилию в отношении россиян блокироваться не будет.

Кроме того, ведомства обратились в Верховный суд с требованием признать компанию экстремистской и запретить её деятельность на территории России.

В результате Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсетей. По данным СМИ, это произойдёт до полуночи 11 марта.

Сюжеты:
Операция на Украине
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