Православная гимназия в Нижнем Тагиле не соблюдала дистанционный режим

О том, что школьники учились очно со 2 по 16 февраля, сообщила редакции TagilCity.ru подписчица.
Родители не захотели и все. Не знаю на сколько это законно, несмотря на указ губернатора. Может и остальным можно было не уходить на дистант, поделилась тагильчанка.
«Православная гимназия во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского № 11» является частным общеобразовательным учреждением. Она имеет лицензию и аккредитацию на начальное, основное и среднее образование.
Так как гимназия — автономное образовательное учреждение, руководство может выбирать образовательные технологии, к которым, в том числе, относится дистанционное обучение.
Со 2 по 16 февраля гимназия перешла на гибридное обучение. Это форма организации образовательного процесса при которой часть учащихся и учителей находится в школе, а часть дома, рассказал журналисту TagilCity.ru директор Православной гимназии Владимир Диденко.
Он отметил, что согласно указу Евгения Куйвашева для частных образовательных организаций дистанционное обучение носило рекомендательный характер. В гимназии соблюдаются все необходимые противоэпидемиологические меры, медик отслеживал динамику заболеваемости. По заявлению родителей часть школьников перешла на дистант.
Со 2 по 8 классы в гимназии обучаются 124 ученика, а в первом классе — 24 человека. Для первоклассников дополнительные каникулы были перенесены на неделю раньше. Все приступили к очной форме обучения с 16 февраля, пояснил директор.
Контроль за деятельностью директора «Православной гимназии № 11» относится к полномочиям учредителя частной образовательной организации, то есть к Нижнетагильской епархии, пояснили редакции TagilCity.ru в Министерстве образования Свердловской области. Решение вопроса о дистанционном обучении принималось гимназией самостоятельно на основании анализа заболеваемости.
Со 2 по 16 февраля в образовательной организации обучение было как в очном формате, так и в дистанционном. Решение принималось по каждому классу индивидуально в зависимости от уровня заболеваемости школьников, отметили в ведомстве.