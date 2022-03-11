РЭО предоставит регионам типовую документацию по обращению с ТКО

РЭО предоставит регионам типовую документацию по обращению с ТКО
РЭО предоставит регионам типовую документацию по обращению с ТКО
Сегодня, 14:20ОбществоФото: pixabay.com
Российский экологический оператор (РЭО) начнет по запросу предоставлять регионам типовую проектную документацию по комплексным объектам обращения с ТКО. Таким образом получится упростить и ускорить процедуру проектирования таких предприятий.

Глава ППК “РЭО” Денис Буцаев рассказал, что организация получила от субъектов РФ 58 заявок на оказание поддержки в реализации инвестпроектов в сфере обращения с ТКО. В 2021 году РЭО успел профинансировать пять проектов в трех регионах на сумму 6,2 миллиарда рублей, сообщает телеканал “360”. При этом, как отметил Буцаев, в этой работе всегда существует большая проблема с проектной документацией, которой зачастую просто не оказывается.

Он заявил, что по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко была разработана для регионов типовая проектная документация, которая выдается бесплатно. Она позволяет сократить сроки создания новых объектов, упростить прохождение согласительных процедур.

Уточняется, что РЭО разработал типовые проекты для объектов мощностью 50, 100 и 150 тысяч тонн в год, включающих в себя мусоросортировочный комплекс, участок компостирования органических фракций ТКО и линию производства RDF-топлива из ТКО.

Директор по технологиям ППК “РЭО” Олег Шияновский рассказал, что подготовленные решения можно применять как для проектирования комплексных объектов обращения с ТКО, так и отдельных участков.

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