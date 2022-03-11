РЭО предоставит регионам типовую документацию по обращению с ТКО

Глава ППК “РЭО” Денис Буцаев рассказал, что организация получила от субъектов РФ 58 заявок на оказание поддержки в реализации инвестпроектов в сфере обращения с ТКО. В 2021 году РЭО успел профинансировать пять проектов в трех регионах на сумму 6,2 миллиарда рублей, сообщает телеканал “360”. При этом, как отметил Буцаев, в этой работе всегда существует большая проблема с проектной документацией, которой зачастую просто не оказывается.