Сероводород в Тагиле превышает, а госавтоинспекторы отпускают и попадают под суд

Сероводород в Тагиле превышает, а госавтоинспекторы отпускают и попадают под суд
Сероводород в Тагиле превышает, а госавтоинспекторы отпускают и попадают под суд
Сегодня, 22:20ОбществоФото: pixabay
Опека изымает детей у скандально известного многодетного отца-одиночки из Тагила Максимова, тагильчан возмутил размер штрафа для НТМК, а в Салде жители борются со снегом и замерзают в нем насмерть — рассказываем о самых интересных и громких событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за пятницу, 11 марта.

Несите ваши денежки

Филиал АО «Русский алюминий» в Краснотурьинске задолжал своим 68 сотрудникам почти 200 тысяч рублей. Работники предприятия недосчитались своих кровных за работу в ночные смены и выходные и праздничные дни. У каждого сотрудника сумма недостачи за месяц разная — от 500 рублей до 9 тысяч. Рабочие пошли в суд.

Ростовщик из Нижнего Тагила «наказал» свою заемщицу монетой. Дама заняла у тагильчанина 30 тысяч рублей еще в 2014 году. В итоге суд встал на сторону ростовщика и обязал тагильчанку выплатить мужчине больше 100 тысяч рублей процентов. Однако, бравшие у мужчины займ свердловчане говорят, что уже выплатили все долги. Но не взяли назад свои расписки.

Госавтоинспектор из Тагила попался на взятке. Сумма воздаяния и обстоятельства не разглашаются. Источник редакции в правоохранительных органах заявил, что сотрудники службы собственной безопасности «пасли» одного инспектора, а на взятке попался другой.

Тагильчане возмущены выбросами, а аллерголог их поддерживает

Уровень сероводорода в Нижнетагильской атмосфере превысил ПДК в четыре раза. Отклонение от нормы не в пользу горожан отмечается уже пятые сутки подряд.

Аллерголог из Нижнего Тагила напрямую связывает неблагоприятную экологическую обстановку в Нижнем Тагиле с ростом числа бронхолегочных заболеваний.

При этом в соцсетях бурное обсуждение получил размер штрафа для предприятия-загрязнителя ЕВРАЗа. Горожане уверены, что сумма, которую комбинату придется заплатить за отравление воздуха, в несколько сотен тысяч раз меньше самого вреда.

Про цветы жизни или права детей

Многодетного отца-одиночку из Тагила, который стал местной «звездой», снявшись в шоу на первом канале, хотят лишить родительских прав. Органы опеки говорят, что мужчина не исполняет предписания ведомства. Мальчики сейчас находятся в детском доме, к ним не пускают никого из родных.

Православная гимназия, которая является частным образовательным учреждением, во время всеобщего дистанта ввела гибридный режим обучения. Оказывается, указ губернатора Куйвашева об обязательном дистанте коснулся только бюджетных школ.

Суровые будни в Салде

Двое молодых людей 8 марта решили отпраздновать международный женский день вдвоем в лесу. Они взяли с собой спиртное и отправились покорять снежные уральские просторы неподалеку от Верхней Салды. Один из них, поняв, что они с другом заблудились, позвонил в службу спасения. Но было уже поздно.

Жительница Верхней Салды лишилась дома из-за неисправной печи. Пока девушка чистила снег на улице, жилище вспыхнуло. Салдинка успела вынести рюкзак с учебниками и некоторые вещи.

Джентельмен удачи из Новоасбеста

Житель поселка Новоасбест под Нижним Тагилом избил свою сожительницу до смерти, а ее бездыханное тело спрятал в коллектор. По пути из гостей у подвыпившей пары произошла ссора, которая закончилась дракой со смертельным исходом. При этом после того, как злоумышленник спрятал тело возлюбленной, он продолжил свой банкет уже с друзьями. Спустя трое суток компанию накрыли полицейские.

На 15 лет может уехать рецидивист из Оренбурга за убийство своего сокамерника-тагильчанина. Убийство произошло в 2005 году, но только сейчас вскрылись все подробности.

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