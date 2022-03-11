Сероводород в Тагиле превышает, а госавтоинспекторы отпускают и попадают под суд

Ростовщик из Нижнего Тагила «наказал» свою заемщицу монетой. Дама заняла у тагильчанина 30 тысяч рублей еще в 2014 году. В итоге суд встал на сторону ростовщика и обязал тагильчанку выплатить мужчине больше 100 тысяч рублей процентов. Однако, бравшие у мужчины займ свердловчане говорят, что уже выплатили все долги. Но не взяли назад свои расписки.