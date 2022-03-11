Старт экофестивалю «Берега Биры и Биджана» будет дан в Биробиджане в мае

Старт экофестивалю «Берега Биры и Биджана» будет дан в Биробиджане в мае
Старт экофестивалю «Берега Биры и Биджана» будет дан в Биробиджане в мае
Сегодня, 14:16ОбществоФото: правительство ЕАО
Экофестиваль «Берега Биры и Биджана» стартует в Биробиджане в мае. Место его проведения - городская набережная. Участникам мероприятия нужно будет научиться правильному разделению мусора по категориям, чтобы затем он мог быть переработан. Им расскажут, как можно сократить свой экологический след.

Как сообщает eaomedia.ru, с помощью активистов уже дан старт предфестивальной кампании, связанной со сбором батареек и пластиковых крышечек для акции «Добрые крышечки». С призывом принять в ней участие ее организаторы обратились к активистам, неравнодушным в вопросах экологии гражданам, учителям, школьникам и их родителям. По окончании сбора батареек в каждом учебном заведении будет определен класс-победитель, школьникам из которого вручат призы - эконаборы. Горожанам, которые займут призовые места, будут вручены сертификаты в магазин электроники. Всем участникам фестиваля вручат дипломы, а собранные ими отходы отправятся на переработку.

По данным инициатора и организатора экологического проекта Валерии Кожуховой, в течение последних двух лет в некоторых школах региона получили популярность акции, которые направлены на сбор отработанных батареек. Число участвующих в таких акциях быстро растет. Все большее количество семей приобщается к сбору элементов питания, чтобы они не оказывались в мусорном ведре. Такие акции активно способствуют экологическому просвещению.

«На наш взгляд, менять отношение людей к мусору нужно через детей», - считает она.

На фестивале проведут и ставшую уже традиционной для ряда российских городов модную экологическую инициативу – плоггинг.

По мнению экоактивиста Михаила Задорожного, если обычные бегуны уже никого не удивляют, то собирающие мусор во время пробежки – в диковинку. Также в ходе открытого диалога на фестивале пройдет обсуждение дальнейших перспектив области. Поскольку будущее принадлежит детям, именно их нужно обучить правильному экологическому контакту с природой. Они должны знать, что землю люди получили не по наследству от предков, а всего лишь взяли в аренду у потомков.

«И очень многое зависит от экологического воспитания детей и молодежи», - говорит он.

Экофест «Берега Биры и Биджана» стал результатом победы проекта из ЕАО в конкурсе грантов федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Кроме того, раньше экологические проекты в ЕАО получили поддержку в ходе губернаторского конкурса "Измени жизнь к лучшему". Инициатором его проведения в регионе стал Ростислав Гольдштейн. Конкурс проходит ежегодно начиная с 2018 года.

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