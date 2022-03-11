В российских регионах проводится флешмоб в поддержку армии РФ

Флешмоб проводится с целью показать, что многонациональный народ России поддерживает свою армию.
По словам руководителя ансамбля песни и пляски донских казаков имени А. Квасова Натальи Шепелевой, в России проживает множество народов, каждый из которых имеет собственный облик. В данной ситуации всему русскому народу требуется объединение. Несмотря на то, что в РФ представители разных национальностей говорят на своих языках, существует язык танца, который все понимают.
Танцевальную эстафету уже приняли в Краснодарском крае, передав ее Республике Крым и Ставропольскому краю. Флешмоб поддержал Государственный концертный ансамбль танца и песни “Кубанская казачья вольница”, исполнив свой народный танец.
Заслуженный артист Кубани Валерий Курилов отметил, что в Российской Федерации поддерживают свою армию, которая отстаивает интересы и безопасность мирных граждан.
«Мы с вами, мы гордимся вами, мы — Россия!» — прокомментировал Курилов.