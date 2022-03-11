В российских регионах проводится флешмоб в поддержку армии РФ

В российских регионах проводится флешмоб в поддержку армии РФ
В российских регионах проводится флешмоб в поддержку армии РФ
Сегодня, 18:40ОбществоФото: pixabay.com
Коллектив Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков в Ростовской области первым запустил танцевальную эстафету #Россия_Мы в поддержку военнослужащих Российской Федерации, которые участвуют в специальной операции на Украине.

Флешмоб проводится с целью показать, что многонациональный народ России поддерживает свою армию.

Издание newsnn.ru сообщает, что сейчас в социальных сетях “ВКонтакте”, “Инстаграм” и телеграм-каналах массово распространяется видео под хештегом #Россия_Мы. Участники флешмоба уверены, что сейчас именно российские солдаты добиваются мира для всех.

По словам руководителя ансамбля песни и пляски донских казаков имени А. Квасова Натальи Шепелевой, в России проживает множество народов, каждый из которых имеет собственный облик. В данной ситуации всему русскому народу требуется объединение. Несмотря на то, что в РФ представители разных национальностей говорят на своих языках, существует язык танца, который все понимают.

Танцевальную эстафету уже приняли в Краснодарском крае, передав ее Республике Крым и Ставропольскому краю. Флешмоб поддержал Государственный концертный ансамбль танца и песни “Кубанская казачья вольница”, исполнив свой народный танец.

Заслуженный артист Кубани Валерий Курилов отметил, что в Российской Федерации поддерживают свою армию, которая отстаивает интересы и безопасность мирных граждан.

«Мы с вами, мы гордимся вами, мы — Россия!» — прокомментировал Курилов.

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