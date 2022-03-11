Владимир Литвиненко: Власти должны централизованно регулировать МСК в РФ

Как пишет издание rg.ru, Литвиненко рассказал о том, что в России понятие «государственное регулирование» подменено вмешательством. По его словам, многие граждане поддерживают идеологию экономического либерализма, когда государство не вмешивается в экономику страны. За властями остается только антимонопольное регулирование и формирование корректных данных. В результате у индивидуумов полная свобода действий.
Ректор горного университета считает, что на сегодняшний день развитие любого государства невозможно без минерального сырья. А итогом дипломатии является свободный допуск к нему.
«Та волатильность и рост котировок, которые мы наблюдаем на сырьевых рынках, дает полное основание говорить о вхождении мировой экономики в фазу острого кризиса», — считает эксперт. Во первых, между энергией, продовольствием, водой и благосостоянием нарушается глобальная взаимосвязь. Во-вторых, рост стоимости основного минерального сырья приводит к структурной инфляции в мире за счет нарушения баланса роста отдельных сфер и сегментов мировой экономики.
При регулировании минерально-сырьевого комплекса власти страны должны определять, какие ресурсы, как и когда должны разрабатываться, добываться, потребляться и вовлекаться в процесс вторичной переработки в интересах государства на основе балансовой политики.
«Только наличие единого центра управления и персональной ответственности в правительстве может обеспечить создание длинных технологических цепей в экономике», — считает Литвиненко.
По мнению эксперта, минерально-сырьевую стратегию и политику нужно формировать с учетом социальных проблем государства — шестьдесят четыре процента территории Российской Федерации находятся в северных широтах. Единственная возможность для развития таких территорий — минерально-сырьевая база с высокой ликвидностью, а также энергия и тепло.
Литвиненко подчеркнул, что на сегодняшний день нет альтернативы сырьевому типу социально-экономического развития. А необходимыми условиями для устойчивого развития страны, экономика которой напрямую зависит от состояния минерально-сырьевого комплекса и минерально-сырьевой базы, являются профессионализм и реализм оценок ситуации и ответов на вызовы.