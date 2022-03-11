Владимир Литвиненко: Власти должны централизованно регулировать МСК в РФ

Как пишет издание rg.ru, Литвиненко рассказал о том, что в России понятие «государственное регулирование» подменено вмешательством. По его словам, многие граждане поддерживают идеологию экономического либерализма, когда государство не вмешивается в экономику страны. За властями остается только антимонопольное регулирование и формирование корректных данных. В результате у индивидуумов полная свобода действий.