За обман клиентов на 12 млн руководитель интерьерного салона на Урале получил 6 лет

Шесть лет в колонии общего режима проведет руководитель интерьерного салона в Екатеринбурге. Он похитил у своих клиентов 12 миллионов рублей.

Подсудимый был и директором и учредителем компании. С августа 2012 по февраль 2014 года он крал у клиентов деньги, которые они вносили в оплату мебели и предметы интерьера. При этом никакого товара они не получали. В частности, заключение договоров осуществлялось в центре на улице Воеводина в Екатеринбурге. Заказы принимали дизайнеры-консультанты. Они договаривались с посетителями о дизайне, комплектации мебели, а также цене и срокам поставки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Оплата товаров осуществлялась в тот же день, как был заключен договор.

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