За обман клиентов на 12 млн руководитель интерьерного салона на Урале получил 6 лет

Подсудимый был и директором и учредителем компании. С августа 2012 по февраль 2014 года он крал у клиентов деньги, которые они вносили в оплату мебели и предметы интерьера. При этом никакого товара они не получали.
В частности, заключение договоров осуществлялось в центре на улице Воеводина в Екатеринбурге. Заказы принимали дизайнеры-консультанты. Они договаривались с посетителями о дизайне, комплектации мебели, а также цене и срокам поставки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Оплата товаров осуществлялась в тот же день, как был заключен договор.