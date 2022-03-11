За упавший с крыши снег УК в Кушве заплатит больше миллиона рублей

За упавший снег с крыши на автомобиль управляющая компания заплатит 1,1 миллиона рублей ее владельцу. Инцидент произошел в Кушве на улице Горняков в феврале 2021 года.

На Toyota Land Cruiser с крыши упал снег. Автомобиль принадлежит супругу местной жительницы Ирины. У него было разбито лобовое стекле, на крыше появились вмятины, деформировался капот и сломалось освещение в салоне. Женщина обратилась к экспертам, которые установили, что восстановление обойдется в 758,8 тысячи рублей. После этого она написала обращение в УК «Городская объединенная компания» с претензией о добровольной выплате средств. Однако жалобу компания не удовлетворила. Тогда пострадавшая обратилась в суд и потребовала кроме ущерба возместить 25 тысяч рублей за услуги оценщика, 50 тысяч рублей морального вреда и штраф. Суд частично удовлетворил требования. Управляющая компания не согласилась с таким решением, заявив, что снега на крыше быть не могло, потому что его очищали за неделю до происшествия, и обжаловала его в Свердловском областном суде. Там не нашли оснований для изменения или отмены решения суда и оставили его без изменений.

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