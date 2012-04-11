А. Мишарин пообщался с тагильчанами в маршрутке

Как сообщает департамент информполитики губерантора, в маршрутке онпообщался с попутчиками, поинтересовался тем, как они оценивают качествопассажирских перевозок в городе. Жители рассказали губернатору, чтопроблема поездок по городу, в первую очередь - в качестве дорог.Пожаловались тагильчане, ехавшие в маршрутке, и на недостаток досуговыхучреждений в городе, дефицит мест в детсадах, качество здравоохранения.Александр Мишарин обещал учесть их мнения. «Как раз эти и другие вопросыразвития города и станут сегодня темой выездного заседания областногоправительства в Нижнем Тагиле», - сообщил губернатор.

На заметку пошел и разговор с водителями такси на конечной станции.Говорили о том, что больше всего волнует перевозчиков - зарплатах,состоянии машин и качестве дорог.

«Распоряжение правительства о выделении Нижнему Тагилу дополнительно 200миллионов рублей подписано, на этой неделе деньги будут перечислены.Плюс мы возвращаем городу 68 миллионов, не освоенных в прошлом году ипланово даем субсидии на этот год. Это позволит привести в надлежащийвид основные магистрали», - сообщил Александр Мишарин.

Так, планируется, что в первую очередь реконструкции подвергнутсяЧерноисточинское шоссе, проспекты Ленина, Вагоностроителей,Ленинградский и Ильича.

По словам мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой, уже на следующей неделегородские власти объявят конкурсы на проведение дорожных работ.

По итогам общения с пассажирами маршрутки и водителями губернаторотметил, что маршрутные такси работают устойчиво и нареканий их движение в принципене вызывает. Есть отдельные вопросы, но они вполне решаемы, например, необходимо в летнее время продлить время движение «Газелей».

Но без трамваев городу тоже не обойтись. А. Мишарин заключил, что такойгород, как Нижний Тагил - крупнейший производитель рельсов и один изсамых крупных производителе трамваев, не может не иметь развитойтрамвайной сети.

Фото пресс-службы администрации Нижнего Тагила