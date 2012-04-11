Александр Мишарин поручил областному минздраву дооснастить нижнетагильскую детскую больницу №2

Больница была построена еще в 1970 году и изначально возводилась какдетский сад. С тех пор здесь не проводился полноценный капитальныйремонт. Сейчас, с запуском областной целевой программы модернизацииотрасли, ситуация меняется к лучшему. Только в прошлом году в рамкахэтой программы тагильская детская больница получила 16,5 миллионарублей. Эти средства пошли на ремонт наиболее значимых помещений -отделения патологии новорожденных и детской поликлиники. Их и показалигубернатору.

Кроме ремонта в прошлом году началось и оснащение больницыоборудованием: в отделение реанимации новорожденных поступил новыйгазоанализатор, в поликлинике появились места детского офтальмолога иотоларинголога. По словам главного врача больницы Тамары Антоний, вближайшее время здесь ждут два аппарата УЗИ.

Условия для рождения и выхаживания детей, безусловно, надо создавать. Вгороде перинатальный центр работает «под завязку», необходимо запускатьв работу и другие учреждения. Безусловно, нам, нужно строить имногопрофильную больницу, но это требует времени. Поэтому, чтобыобеспечить жителей уже сейчас медобслуживанием необходимого качества,надо на базе имеющегося учреждения создать все условия идоукомплектовать больницу всем необходимым отметил губернатор.

Модернизация городской системы здравоохранения породила и новые проблемы- часть медперсонала ушла из горбольницы в новый перинатальный центр,сетуют в медучреждении.

Нужно создавать условия, чтобы приходили новые люди, это и ремонт, иновое оборудование, и зарплата, конечно. Посмотрите, что в этом вопросеможно сделать обратился Александр Мишарин к министру здравоохраненияАркадию Белявскому и главврачу больницы.