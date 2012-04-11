Анализ результатов и тактика торговли на фоновом рынке
Прогнозирование и анализ рынка, составление плана и торговля на практике считаются необходимыми и единственными действиями при работе на бирже. При всем этом многие забывают о самой важной части работы – анализ своих действий на бирже.
Торговля акциями на бирже не будет результативной, если не анализировать свои успехи и поражения.
- Четко вести все записи: записывать не только экономические показатели, но и реакцию на них рынка.
- Нужно вести регистрацию ложности и сбываемости всех сигналов компьютерного и технического анализа.
- Регистрировать непонятные движения цены на рынке.
- Записывать даже свои эмоции и настроение, с которым Вы принимали важные решения и т. д.
Еслине регистрировать все события рынка и Вашу на них реакцию невозможнобудет проанализировать причины поражений и успехов. Мало того, некотороевремя спустя можно точнее проанализировать рыночную ситуацию и болееточно объяснить события, которые были непонятными в свое время.Например, можно узнать об интервенции центрального банка только наследующий день.
Наградой за Ваши регистрации длительного периода будет открытие новыхсигналов, но если этого не случится – Вы все-равно будете чувствоватьрынок более тонко. Возвращаться к записям нужно постоянно, так какповторный анализ прошлого позволит быстрее совершенствоваться.
Торговая тактика и управление капиталом:
- Нужно заключать сделку в направлении промежуточной тенденции.
- Если тенденция восходящая – покупать нужно на краткосрочных паденияхцен, если нисходящая – продавайте на краткосрочных оживлениях.
- Вовремя закрывайте убыточные позиции, а прибыльные постарайтесь сохранять как можно дольше.
- Для ограничения убытков пользуйтесь стоп-приказами.
- Не давайте волю эмоциям, составьте четкий план действий и следуйте ему.
- Всегда помните о принципах эффективного управления капитала.
- Упорядочивайте свой портфель, не забывая о «золотой середине».
- Устанавливайте соотношение убытков и прибыли не меньше, чем 1:3.
- Выстраивая пирамиду позиций, следуйте следующим правилам:
•На каждом следующем уровне должно быть меньше позиций, чем на предыдущем;
•Добавлять нужно только к прибыльным позициям и, никогда к убыточным;
•Стоп-приказы нужно размещать как можно ближе к безубыточному уровню.