Анализ результатов и тактика торговли на фоновом рынке

Торговля акциями на бирже не будет результативной, если не анализировать свои успехи и поражения.

Четко вести все записи: записывать не только экономические показатели, но и реакцию на них рынка.

Нужно вести регистрацию ложности и сбываемости всех сигналов компьютерного и технического анализа.

Регистрировать непонятные движения цены на рынке.

Записывать даже свои эмоции и настроение, с которым Вы принимали важные решения и т. д.

Еслине регистрировать все события рынка и Вашу на них реакцию невозможнобудет проанализировать причины поражений и успехов. Мало того, некотороевремя спустя можно точнее проанализировать рыночную ситуацию и болееточно объяснить события, которые были непонятными в свое время.Например, можно узнать об интервенции центрального банка только наследующий день.

Наградой за Ваши регистрации длительного периода будет открытие новыхсигналов, но если этого не случится – Вы все-равно будете чувствоватьрынок более тонко. Возвращаться к записям нужно постоянно, так какповторный анализ прошлого позволит быстрее совершенствоваться.

Торговая тактика и управление капиталом:

Нужно заключать сделку в направлении промежуточной тенденции. Если тенденция восходящая – покупать нужно на краткосрочных паденияхцен, если нисходящая – продавайте на краткосрочных оживлениях. Вовремя закрывайте убыточные позиции, а прибыльные постарайтесь сохранять как можно дольше. Для ограничения убытков пользуйтесь стоп-приказами. Не давайте волю эмоциям, составьте четкий план действий и следуйте ему. Всегда помните о принципах эффективного управления капитала. Упорядочивайте свой портфель, не забывая о «золотой середине». Устанавливайте соотношение убытков и прибыли не меньше, чем 1:3. Выстраивая пирамиду позиций, следуйте следующим правилам:

•На каждом следующем уровне должно быть меньше позиций, чем на предыдущем;

•Добавлять нужно только к прибыльным позициям и, никогда к убыточным;