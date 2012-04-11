Audi близка к завершению сделки по приобретению Ducati
11 апреля 2012, 08:40ОбществоРОман БОТов
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Компания Audi, входящая в германский концерн Volkswagen AG, близка к заключению сделки по приобретению итальянского производителя мотоциклетной техники Ducati Motor Holding S.p.A.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, официально о достижении соответствующей договоренности германский автопроизводитель и нынешний владелец Ducati – инвестиционная компания Investindustrial S.p.A. – могут объявить уже на следующей неделе, а именно 18 апреля, накануне ежегодного собрания акционеров Volkswagen в Гамбурге. «У Audi нет никаких камней преткновения для осуществления сделки после ознакомления с бухгалтерской отчетностью Ducati», – говорится в сообщении. Таким образом, оценка финансового состояния мотопроизводителя завершена, и сторонам осталось обсудить детали готовящейся сделки.
Фото: ducati-russia.ru
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