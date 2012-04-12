Beijing Auto показал первый кусочек «китайского Saab 9-5»
12 апреля 2012, 05:43ОбществоРОман БОТов
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После публикации очередной порции шпионских фотографий седана C70G компания Beijing Auto решила выложить в Интернет официальный тизер и два скетча автомобиля, построенного на базе старого поколения Saab 9-5. На первом тизере представлена левая головная фара седана Beijing Auto C70G со светодиодными элементами, а на скетчах изображена передняя часть кузова. В основе автомобиля, дизайн которого разработан всемирно известным итальянским кузовным ателье Pininfarina, лежит платформа старого седана Saab 9-5.
От шведской машины первого поколения Beijing Auto C70G достанутся и силовые агрегаты. По предварительным сведениям, китайский автомобиль станет комплектоваться турбированными моторами объемом 2.0 и 2.3 литра. По одним данным, двигатели состыкуют с шестиступенчатой механической коробкой передач и автоматической трансмиссией, по другим - с ручкой и бесступенчатым вариатором. Товарный вариант Beijing Auto C70G покажут публике на международном автосалоне в Пекине, который откроется 23 апреля. Напомним, что китайский концерн Beijing Automotive Group в конце 2009 года за $200 млн приобрел права на использование платформ, двигателей, трансмиссии и оборудования для выпуска машин Saab 9-3 и 9-5.
Фото: Sina
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