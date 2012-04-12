Beijing Auto показал первый кусочек «китайского Saab 9-5»

От шведской машины первого поколения Beijing Auto C70G достанутся и силовые агрегаты. По предварительным сведениям, китайский автомобиль станет комплектоваться турбированными моторами объемом 2.0 и 2.3 литра. По одним данным, двигатели состыкуют с шестиступенчатой механической коробкой передач и автоматической трансмиссией, по другим - с ручкой и бесступенчатым вариатором. Товарный вариант Beijing Auto C70G покажут публике на международном автосалоне в Пекине, который откроется 23 апреля. Напомним, что китайский концерн Beijing Automotive Group в конце 2009 года за $200 млн приобрел права на использование платформ, двигателей, трансмиссии и оборудования для выпуска машин Saab 9-3 и 9-5.