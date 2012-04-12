BMW демонстрирует рекордный рост продаж

Это свидетельство того, что наш модельный ряд не только остается привлекательным, но и усиливает свою привлекательность. Хочу особо отметить хорошие показатели на таких рынках как бразильский, американский и австралийский. Правда, это те страны, где по климатическим причинам мотосезон начинается значительно раньше, чем в Европе». «Должен оговориться, что не во всех регионах у нас все позитивно. Сложная ситуация с продажами на рынке Южной Европы, но это связано с общими финансовыми проблемами региона», - добавил он. Бренд Husqvarna, ныне подконтрольный BMW, тоже продемонстрировал рост - третий месяц подряд продажи «Хускварны» растут. За январь-март 2012 года Husqvarna продала 2 642 мотоцикла (за тот же период прошлого года - 1 940 байков). Рост составил 702 мотоцикла, или 36,2%! А только в марте цифра продаж составила 1 182 мотоцикла (в марте прошлого года 676 единиц) - рост аж на 74,9%!