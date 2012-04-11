Домашний ковер на остановке трамвая в Екатеринбурге - арт-хаус по полной! (ФОТО)
11 апреля 2012, 16:09ОбществоЕвгения
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Художник из Екатеринбурга Тима Радя решил по-своему украсить одну из остановок. Вместо уличной доски объявлений теперь всем на удивление красуется настоящий домашний ковер.
В своем интернет-дневнике Тимофей написал:
Ковер мы начали вешать на остановке около 10 утра. Народ реагировал по-разному, мнения разделились: кого-то такое нарушение порядка не устраивает, другие понимают без слов и радуются. Пока спорил с одной девушкой, подошел мужчина и сказал, что ему вспомнился Омар Хайям. Мне на самом деле не сильно нравится эта доска с объявлениями, она портит вид. Ковер старый, мы взяли его у знакомых и прикрутили на саморезы, я думаю, что снять его будет не так-то просто. Пока он там висит.
Стрит-художник известен своими эпатажными идеями, которые он с успехом воплощает в жизнь, а небанальное мышление творца делает город позитивным и нтересным.
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