Домашний ковер на остановке трамвая в Екатеринбурге - арт-хаус по полной! (ФОТО)

Ковер мы начали вешать на остановке около 10 утра. Народ реагировал по-разному, мнения разделились: кого-то такое нарушение порядка не устраивает, другие понимают без слов и радуются. Пока спорил с одной девушкой, подошел мужчина и сказал, что ему вспомнился Омар Хайям. Мне на самом деле не сильно нравится эта доска с объявлениями, она портит вид. Ковер старый, мы взяли его у знакомых и прикрутили на саморезы, я думаю, что снять его будет не так-то просто. Пока он там висит.