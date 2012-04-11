Экспертиза доказала вину Радзинского в ДТП

По его мнению, вину Э. Радзинского доказывают следы на полосе встречного движения от колес его машины. Он также считает, что писатель ехал со скоростью 120 км/ч. «Как у следователей, так и у меня возникли вопросы, поэтому была назначена дополнительная экспертиза. У меня есть доказательства, подкрепленные фотографиями, что аварию спровоцировал именно Радзинский, их я приобщил к делу. Поэтому после экспертизы уже будет постановление следователя о предъявлении обвинения в той или иной форме, а потом уже суд», - сказал В. Куликов. Напомним, ДТП произошло в июле 2011 года на Малом московском кольце. Сообщалось, что, по предварительным данным, ее спровоцировал 74-летний Э. Радзинский, который на своем Volvo выехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan X-Trail, за рулем которого находился 25-летний житель Одинцовского района. В ДТП погибла 24-летняя пассажирка внедорожника. Сам Э. Радзинский не пострадал, но был госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Он провел в больнице около двух месяцев. Отец погибшей рассказал, что после аварии писатель и его жена пытались связаться с ним через адвоката. «Через адвоката они принесли извинения, предлагали встретиться, но я отказался. Они также предложили свою помощь, но от нее я отказался также. На примирение я не пойду, мой адвокат передал нашу позицию - мы хотим суда», - сказал В. Куликов.