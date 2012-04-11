Ferrari представила спецверсию 458 Italia для китайцев
Компания Ferrari отпразднует свой 20-летний юбилей присутствия на рынке Китая с помощью выпуска специальной версии купе 458 Italia. Весь тираж, составляющий, как легко догадаться, 20 экземпляров, будет продан на территории Поднебесной. Основным отличием эксклюзивной китайской Ferrari 458 Italia станет уникальное оформление кузова.
Для него разработали специальный красный цвет Marco Polo Red. Кроме того, некоторые детали аэродинамического обвеса и колесные диски выкрасят в золотой цвет, а на капот нанесут изображение аутентичного дракона Lung-ma, дракона-лошади. Интерьер суперкара отделают золотым шитьем, а кнопка запуска двигателя будет оформлена с помощью иероглифов. Появится в салоне и традиционная в таких случаях памятная табличка с порядковым номером купе в эксклюзивной серии. Кроме того, представители Ferrari заявили, что откроют на территории Шанхайского выставочного центра постоянно действующее представительство марки. Выставочный павильон получит сразу пять экспозиций, под названием Феррари в Китае, Зеленые технологии, Автомобили, Дизайн и Спорт. В Ferrari заявляют, что это первая в мире постоянно действующая тематическая выставка за пределами Маранелло. Специальное исполнение Ferrari 458 Italia дебютирует на выставке в Пекине.
Фото: ducati-russia.ru