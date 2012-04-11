Ferrari представила спецверсию 458 Italia для китайцев

Для него разработали специальный красный цвет Marco Polo Red. Кроме того, некоторые детали аэродинамического обвеса и колесные диски выкрасят в золотой цвет, а на капот нанесут изображение аутентичного дракона Lung-ma, дракона-лошади. Интерьер суперкара отделают золотым шитьем, а кнопка запуска двигателя будет оформлена с помощью иероглифов. Появится в салоне и традиционная в таких случаях памятная табличка с порядковым номером купе в эксклюзивной серии. Кроме того, представители Ferrari заявили, что откроют на территории Шанхайского выставочного центра постоянно действующее представительство марки. Выставочный павильон получит сразу пять экспозиций, под названием Феррари в Китае, Зеленые технологии, Автомобили, Дизайн и Спорт. В Ferrari заявляют, что это первая в мире постоянно действующая тематическая выставка за пределами Маранелло. Специальное исполнение Ferrari 458 Italia дебютирует на выставке в Пекине.