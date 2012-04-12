Great Wall покажет в Пекине самый мощный внедорожник
Китайская компания Great Wall, известная в России прежде всего своими внедорожниками, на домашнем Пекинском автосалоне собирается продемонстрировать новый взгляд на модель Hover. Уже заявлено, что новый Hover станет самой крупной моделью марки. Hover H7 получился действительно крупным: его длина превышает 4,8 м, а вес – 2,2 тонны.
В движение новинка приводится самым мощным мотором из тех, которыми располагает компания Great Wall – двухлитровым турбодвигателем с непосредственным впрыском. Развивает он 215 л.с. и 324 Нм крутящего момента. Сообщается, что мотор соответствует экостандартам Euro5 и агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической КПП. Разогнаться Hover H7 с таким двигателем может до 180 км/ч, а средний расход топлива заявлен производителем на уровне 10,6 л на100 км пути. Эти данные приводит издание China Car Times. Известно, что внедорожник снабдят популярными у китайских покупателей опциями: кнопкой запуска двигателя, навигационной системой, DVD-проигрывателем, климат-контролем и сиденьями с электрорегулировками, памятью и подогревом. Что касается безопасности, то для Hover H7 уже заготовлены 10 подушек безопасности, система стабилизации и задний парктроник. В качествео опций для внедорожника производитель предложит систему контроля слепых зон и адаптивный головной свет. Сколько именно будет стоить новый Hover и когда он появится на зарубежных рынках, пока не сообщается.