Great Wall покажет в Пекине самый мощный внедорожник

В движение новинка приводится самым мощным мотором из тех, которыми располагает компания Great Wall – двухлитровым турбодвигателем с непосредственным впрыском. Развивает он 215 л.с. и 324 Нм крутящего момента. Сообщается, что мотор соответствует экостандартам Euro5 и агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической КПП. Разогнаться Hover H7 с таким двигателем может до 180 км/ч, а средний расход топлива заявлен производителем на уровне 10,6 л на100 км пути. Эти данные приводит издание China Car Times. Известно, что внедорожник снабдят популярными у китайских покупателей опциями: кнопкой запуска двигателя, навигационной системой, DVD-проигрывателем, климат-контролем и сиденьями с электрорегулировками, памятью и подогревом. Что касается безопасности, то для Hover H7 уже заготовлены 10 подушек безопасности, система стабилизации и задний парктроник. В качествео опций для внедорожника производитель предложит систему контроля слепых зон и адаптивный головной свет. Сколько именно будет стоить новый Hover и когда он появится на зарубежных рынках, пока не сообщается.