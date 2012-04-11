Губернатор пообещал, что Нижний Тагил ждет светлое будущее

Программу социально-экономического развития Нижнего Тагила на ближайшиегода рассмотрело областное правительство во главе с губернаторомАлександром Мишариным на выездном заседании в нашем городе.

На заседании представители областной и городской администраций обсудилиподходы к программе социльно-экономического развития города до 2015года. Окончательно проект будет утвержден в августе.

Программа должна предусматривать увеличение объемов промышленногопроизводства в 2015 году не менее чем на 40 %, увеличение заработнойплаты не менее чем на 50 %.

Кроме того, в этом году по программе Нижнему Тагилу будут выделеныдополнительные средства на благоустройство, на развитие дорожной сети.

В этом году только на дорожную сеть будет направлено 500 млн рублей, чтопозволит отремонтировать положенные 10% улично-дорожной сети, это около500 тыс. кв. метров, начать капремонт основного проспекта и закончитьпроектирование восточного, северного въезда, завершить реконструкциююжного въезда сообщил Александр Мишарин.

Программа предусматривает в том числе обновление трамвайных путей и приобретение новых трамваев.

Отдельный вопрос – здравоохранение. Только на модернизацию оборудованиябольниц и поликлиник будет направлено в этом году 450 млн рублей, чтопозволит приобрести более 30 единиц дорогостоящего диагностическогомедицинского оборудования, включая три компьютерных томографа, одинмагнитно-резонансный.

В рамках реализации программы предполагается снизить плату за коммунальные услуги.

В сфере ЖКХ надо также нужно навести порядок с учетом, с единымрасчетным центром, все-таки тагильчане должны получать единую квитанцию,что будет способствовать снижению тарифов. Сегодня только 30 % жилогофонда Нижнего Тагила оборудовано приборами учета. Это один из худшихпоказателей в Свердловской области сообщил губернатор.

Поэтому значительная часть федеральных средств, которые выделены наобласть по программе энергосбережения, будет направлена на дома НижнегоТагила.

Изменения коснутся зарплаты врачей. Соответствующие решенияпрорабатывает министерство здравоохранения. В Нижнем Тагиле на 22 %меньше врачей, чем в среднем по области. По мнению А. Мишарина, нужнопривлекать специалистов зарплатами, а администрация должна брать на себяобязанность по предоставлению жилья молодым специалистам.

Комплекс мероприятий обширен. В течение двух недель будет сформированплан первоочередных мероприятий. Первые результаты реализации программыдолжны быть видны в Дню города.

В этом году 290 лет со дня образования Нижнего Тагила. Это будет второевоскресенье августа, и мы должны первые результаты уже видеть к Днюгорода сказал губернатор.

Нижний Тагил официально станет административно-промышленным центрСвердловской области, то есть по сути второй столицей. Объемыфинансирования будут соответствующие. А. Мишарин отметил, что в данноевремя прорабатывается юридическая сторона решения.

Нижний Тагил - один из самых промышленно развитых городов на СреднемУрале и в России. Город и горожане заслуживают того, чтобы жить лучше.На долю предприятий Нижнего Тагила приходится 20 % ВВП Свердловскойобласти сообщил глава области.

Кроме того, отметил губернатор, горожане активно проявили себя в предвыборный период.