Honda представила Crosstourer SE
11 апреля 2012, 08:38ОбществоРОман БОТов
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Японская Honda Motor выпустила на некоторых рынках дополнение к линейке своих мотоциклов Crosstourer – новую подмодель Crosstourer SE. Мотоцикл идет сразу с дополнительным алюминиевым багажником на 32 литра (расширяемом до 39 литров), и аналогичной расцветки боковыми кофрами. Общая вместимость трех дополнительных багажников – 123 литра.
Также мотоцикл может похвастаться в стандартной комплектации подогреваемыми ручками, центральной подставкой и дополнительным передним обтекателем. Honda Crosstourer – мотоцикл с двигателем в 1 237сс, мощностью 95 кВт (при 7 750 об./мин.), максимальным моментом в 126 Нм при 6 500 об./мин. Бак – 21,5 литра. Вес – 275 кг. Высота сиденья – 850мм. Примечательно, что стоить Crosstourer SE в Европе будет 16 250 евро – на 2 300 евро дороже, чем стандартная версия. Байк появится у дилеров тех регионов, куда Honda будет его поставлять, уже начиная с третьей недели апреля.
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