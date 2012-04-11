Honda представила Crosstourer SE

Также мотоцикл может похвастаться в стандартной комплектации подогреваемыми ручками, центральной подставкой и дополнительным передним обтекателем. Honda Crosstourer – мотоцикл с двигателем в 1 237сс, мощностью 95 кВт (при 7 750 об./мин.), максимальным моментом в 126 Нм при 6 500 об./мин. Бак – 21,5 литра. Вес – 275 кг. Высота сиденья – 850мм. Примечательно, что стоить Crosstourer SE в Европе будет 16 250 евро – на 2 300 евро дороже, чем стандартная версия. Байк появится у дилеров тех регионов, куда Honda будет его поставлять, уже начиная с третьей недели апреля.