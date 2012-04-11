Игровые конструкции в тагильских дворах проверяет специальная комиссия

Прокуратура Тагилстроевского района обнаружила недоделки в ремонте, нообъект числится принятым. По этому поводу правоохранители проводятпроверку. Мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева считает, что конструкциякрепежа ворот была не продумала производителем.