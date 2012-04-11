Игровые конструкции в тагильских дворах проверяет специальная комиссия
11 апреля 2012, 16:58ОбществоОльга
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Напомним, две недели назад во дворе по Чернышевского футбольными воротами придавило 7-летнего мальчика. К счастью, ребёнок отделался ушибами. Оказалось, что двор реконструировали по программе «1000 дворов».
Прокуратура Тагилстроевского района обнаружила недоделки в ремонте, нообъект числится принятым. По этому поводу правоохранители проводятпроверку. Мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева считает, что конструкциякрепежа ворот была не продумала производителем.
Сейчас опасность подобных спортивных конструкций в отремонтированныхдворах проверяет специальная комиссия. И всем управляющим компаниямгорода поручено также проинспектировать свои дворы.
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