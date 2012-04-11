Mercedes-Benz представил обновленный «Гелендваген»

Опознать рестайлинговый Mercedes-Benz G-class с первого взгляда будет затруднительно: внедорожник получил новые корпуса боковых зеркал и светодиодные вкрапления в головную оптику. Кроме того, версии ателье AMG будут оснащаться иной радиаторной решеткой. Изменения в интерьере куда более масштабны: внедорожник получил практически новый салон. Существенно переработаны центральная консоль, рулевое колесо и приборная панель. Внедорожник оснащен двумя мониторами – один на центральной консоли, другой – между колодцами приборов, а также мультимедийной системой Comand с голосовым управлением. G-class снабдили новой системой ESP, камерой заднего вида, системой слежения за слепыми зонами и адаптивным круиз-контролем. В списке силовых агрегатов значатся трехлитровый дизельный V6 мощностью 211 лошадиных сил (540Нм), 388-сильный бензиновый мотор объемом 5,4 л, а также два двигателя для AMG-модификаций – 544-сильная восьмерка (760 Нм) с двойным турбонаддувом объемом 5,5 л и 12-цилиндровый шестилитровый мотор мощностью 612 л.с. для флагманской версии G 63 AMG. Продажи новинки должны стартовать летом этого года по цене от 85 211 евро в Германии.