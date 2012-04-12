Обновленный Infiniti FX выходит на рынок
Европейские дилеры начали принимать заказы на обновленный кроссовер Infiniti FX. Основные изменения заключаются в легкой подтяжке лица и некотором расширении списка доступных опций, но в Infiniti считают, что этого вполне достаточно. Анонсируя начало приема заказов на обновленный кроссовер, вице-президент Infiniti в Европе Бернар Луар заявил, что покупателям и так нравится, как выглядит FX, поэтому его внешность будет меняться в последнюю очередь, а главная задача сейчас состоит в укреплении ДНК модели.
Поэтому доработка лица кроссовера ограничилась слегка модернизированным бампером, иными противотуманками и новой радиаторной решеткой. Кроме того, для FX доступны новые цвета кузова и колесные диски более интересного дизайна. В Европе Infiniti FX будет предлагаться с тремя двигателями. Базовым считается 3,7-литровый бензиновый V6 мощностью 320 лошадиных сил, версия FX30d получит трехлитровый дизель (235 л.с. и 550 Нм), а флагманским мотором останется восьмицилиндровый пятилитровый агрегат, развивающий 390 л.с. На европейский рынок кроссовер выйдет в двух уровнях оснащения – GT Premium и S Premium. Последний отличается наличием активного шасси с подруливающими задними колесами, 21-дюймовых колесных дисков, тонированной оптики, ярко-красных шильдиков с литерой S и некоторых других нюансов отделки. Стоимость обновленного Infiniti FX в Европе будет начинаться от 62 120 евро, самый дорогой оценен в 70 700 евро. Отметим также, что на рынок вскоре выйдет и эксклюзивный кроссовер в версии, посвященной Себастьяну Феттелю, но таких FX50 с форсированным до 420 л.с. мотором будет выпущено только 200 экземпляров.