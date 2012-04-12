Обновленный Infiniti FX выходит на рынок

Поэтому доработка лица кроссовера ограничилась слегка модернизированным бампером, иными противотуманками и новой радиаторной решеткой. Кроме того, для FX доступны новые цвета кузова и колесные диски более интересного дизайна. В Европе Infiniti FX будет предлагаться с тремя двигателями. Базовым считается 3,7-литровый бензиновый V6 мощностью 320 лошадиных сил, версия FX30d получит трехлитровый дизель (235 л.с. и 550 Нм), а флагманским мотором останется восьмицилиндровый пятилитровый агрегат, развивающий 390 л.с. На европейский рынок кроссовер выйдет в двух уровнях оснащения – GT Premium и S Premium. Последний отличается наличием активного шасси с подруливающими задними колесами, 21-дюймовых колесных дисков, тонированной оптики, ярко-красных шильдиков с литерой S и некоторых других нюансов отделки. Стоимость обновленного Infiniti FX в Европе будет начинаться от 62 120 евро, самый дорогой оценен в 70 700 евро. Отметим также, что на рынок вскоре выйдет и эксклюзивный кроссовер в версии, посвященной Себастьяну Феттелю, но таких FX50 с форсированным до 420 л.с. мотором будет выпущено только 200 экземпляров.