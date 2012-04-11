Первыми предвестника открытого VW Beetle увидят китайцы
11 апреля 2012, 09:12ОбществоРОман БОТов
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На моторшоу в Пекине, которое откроется в конце апреля, концерн Volkswagen представит концептуальный вариант кабриолета Beetle. Об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой на собственные источники. По информации издания, прототип будет представлять собой открытый вариант концепта E-Bugster, впервые показанного в январе текущего года на Детройтском автосалоне.
Volkswagen E-Bugster был оснащен электромотором мощностью 85 лошадиных сил и комплектом литий-ионных аккумуляторов. Запас хода такого «Жука» составляет 160 километров, а зарядить батареи силовой установки можно как от 120-вольтовой, так и от 240-вольтовой сети. При использовании специальной станции аккумуляторы «заправятся» на 80 процентов за полчаса. По предварительным данным, серийный вариант кабриолета VW Beetle может быть представлен осенью текущего года на моторшоу в Париже.
Фото Volkswagen
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