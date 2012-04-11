Полезные советы. Как сэкономить на страховке.

Что мы ждём от страховки ? Прежде всего, чтобы состоялась выплата - быстро и без лишних проблем, чтобы поближе к дому, а еще лучше, чтобы представитель компании приезжал за всеми формальностями прямо к нам в офис или домой в удобное для нас время, ну и конечно важна цена услуги, ведь ничего ощутимого – осязаемого, кроме красивого бланка полиса, мы не получаем взамен. Как сэкономить на приобретении страховки, которая, как мы все надеемся, нам и не пригодится вовсе? Есть несколько способов, зная о которых, вы сможете сократить свои расходы.

1 Наличие хорошей «страховой истории». Сохраняйте полисы и договоры за все периоды страхования, ведь наличие страховой истории, особенно безубыточной, дает право на скидку от 3% до 10%, например, в тарифы по ОСАГО законодательством путем заложена скидка за безубыточную езду – 5% за первый год страхования и 10% за 2 года страхования без ДТП.

2 Применение франшизы. Франшиза – та часть убытка, которую не оплачивает страховая компания. При оформлении полиса с использованием франшизы скидка на страхование составит от 5% до 40%. И чем больше величина установленной франшизы, тем более ощутимую скидку можно получить. Однако не спешите - нужно хорошенько все взвесить: следует экономить расходы на страхование таким способом – ведь получается, что при незначительных убытках Вы не сможете обратиться в страховую компанию за выплатой, а возьмете эти расходы на себя. С другой стороны, это очень удобно, ведь при мелких потерях можно избежать кучи формальностей, связанных с оформлением бумаг по страховому случаю, и разобраться с возникшей проблемой самостоятельно, а уж по крупному убытку, с которым семейный бюджет никак не справится самостоятельно, - просить помощи у страховой компании.

3 Рассрочка. Многие страховые компании предоставляют скидку от 2% до 5% при оплате полиса целиком при заключении договора страхования. Оно и понятно: ведь есть риск – клиент попросит рассрочку и не заплатит очередной взнос, страховая компания лишится ожидаемого вноса, а тут – всё и сразу! Стандартные виды рассрочки – либо двумя платежами по 50% каждый, либо поквартальная рассрочка на четыре равных платежа по 25% от общей стоимости полиса. Рассрочка позволяет если уж не сэкономить, то распределить расходы во времени, что важно и порой необходимо для семейного бюджета. Некоторые страховые компании предоставляют своим клиентам возможность уплатить взнос в рассрочку без взимания дополнительного взноса, однако в этом случае клиенту важно не забыть вовремя внести очередной платеж, а то полис будет аннулирован страховой компанией.

4 Установка средств защиты. Дополнительная защита никогда не помешает, а если страховая компания уверена в том, что Вы дорожите своим имуществом и намерены его беречь, Вам непременно предоставят дополнительную скидку. Убедить страховую компанию в своем аккуратном отношению к собственности можно лишь проявив заботу о ценных вещах, например - установить на автомобиль современную противоугонную систему, приобрести качественную зимнюю резину, поставить в квартиру надежную железную дверь и систему видеонаблюдения. При осмотре объекта страхования представитель страховой компании обязательно обратит внимание на эти нюансы и предложит бережливому хозяину заслуженную скидку.

5 Выбор перечня рисков. Можно выделить те риски, которых Вы особенно боитесь и застраховать именно их. Например, не страховать угон автомобиля, а защититься только от ДТП. Но в этом случае скидка составит не более 20%, а беспокойство о возможных потерях не даст спокойно спать по ночам, так что данный способ экономии , возможно, не самый разумный, ведь никто из нас не может знать наверняка, какие риски угрожают нашему имуществу.

6 Комплексное страхование. Если Вы поставили перед собой цель снизить расходы на страхование, но при этом Вам нужен полис по не только для автомобиля, но и полис страхования жилья или страховка от несчастного случая, будьте верны своей страховой компании, и она ответит Вам взаимностью – скидка за комплексное страхование и подарки постоянному клиенту не заставят себя ждать !

7 Получение дополнительных услуг. Иногда при одинаковой стоимости страхового полиса в разных компаниях клиент получает за те же деньги совершенно разные перечни услуг. Где-то лишь базовое обслуживание, а где-то целый спектр удовольствий. Некоторые компании для привлечения клиентов предлагают дополнительные услуги к полису по автострахованию – эвакуация поврежденных автомобилей, выезд аварийного комиссара на место происшествия, дисконтные карты на другие виды страхования, скидки на ремонт и обслуживание в техцентрах–партнерах страховой компании.

Ну и еще несколько советов. Имейте в виду, что существует и несколько мифических способов сэкономить на страховании. Такие способы не только не помогут Вам сохранить свое имущество, но и измотают нервы, поэтому будьте внимательнее.

1. Невероятные скидки на все. К сожалению, на рынке пока еще существуют недобросовестные страховые компании, которые могут предложить полисы с 50% скидкой – это похоже на распродажу полисов по причине ликвидации. Но что хорошо для торговой сети бутиков, ни в коем случае не подходит для страхового бизнеса. Не стоит пользоваться такими предложениями, ведь в данном случае, кроме красивого полиса и обещаний вы точно ничего не получите. Будьте аккуратнее при экономии на страховании – ведь это как раз тот случай, когда скупой платит дважды !

2. Скидки по ОСАГО. Страховая компания может предоставить лишь скидки, предусмотренные действующим законодательством, поэтому если Вам предлагают полис ОСАГО по заметно более низкой цене, следует осторожнее отнестись к такому предложению. Однако, если в офисах страховой компании вам предложили подарок к полису, не бойтесь подвоха, в целях привлечения клиентов многие страховые компании закладывают в свой бюджет подобные расходы.

3. Дешевый полис по страхованию автомобиля от угона и ущерба. Страховая компания может предложить очень низкий тариф по страхованию автомобиля от угона, но при этом в договоре может быть прописано, что страховое возмещение будет выплачено только при угоне автомобиля с охраняемой стоянки. Очевидно, что если разобраться, то такой полис вряд ли защитит Ваши интересы. Причиной дешевизны полиса по страхованию автомобиля от повреждений может быть условие ремонта автомобиля в гаражном сервисе, да еще и с установкой старых запчастей. Для нового роскошного автомобиля, который должен обслуживаться на сервисе официального дилера – такой ремонт смерти подобен.

Надеемся, что эти советы помогут вам выбрать надежную страховую защиту. Делитесь своим жизненным опытом с близкими, чтобы оградить их от неоправданного риска !

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