Получены шпионские фотографии нового Toyota RAV4

Также RAV4 получил новые фонари. Ожидается, что Toyota RAV4 нового поколения будет оснащаться расширенной линейкой двигателей, включающей, как 4-, так и 6-цилиндровые агрегаты. Вероятно, уже устанавливаемые на модель моторы будут доработаны с целью снижения потребления топлива или увеличения их мощности. Кроме того, будет выпущена электрическая версия нового внедорожника, правда, тиражом не более 2500 экземпляров. Отметим, что в конце 2010 года Toyota показала прототип RAV4, оснащенного электромотором. Производство этой версии будет запущено во второй половине 2012 года, а продажи - в 2014 году.