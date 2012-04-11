Получены шпионские фотографии нового Toyota RAV4
11 апреля 2012, 09:07ОбществоРОман БОТов
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Фотографы-шпионы «поймали» в объективы своих фотокамер Toyota RAV4 следующего поколения. Судя по снимкам, габариты внедорожника останутся прежними. Изменениям подверглась главным образом передняя часть автомобиля с тем, чтобы новинка соответствовала требованиям по безопасности пешеходов.
Также RAV4 получил новые фонари. Ожидается, что Toyota RAV4 нового поколения будет оснащаться расширенной линейкой двигателей, включающей, как 4-, так и 6-цилиндровые агрегаты. Вероятно, уже устанавливаемые на модель моторы будут доработаны с целью снижения потребления топлива или увеличения их мощности. Кроме того, будет выпущена электрическая версия нового внедорожника, правда, тиражом не более 2500 экземпляров. Отметим, что в конце 2010 года Toyota показала прототип RAV4, оснащенного электромотором. Производство этой версии будет запущено во второй половине 2012 года, а продажи - в 2014 году.
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