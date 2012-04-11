Предсерийный Nissan Pathfinder попался фотошпионам

Впрочем, интерьер кроссовера, продажи которого должны стартовать осенью этого года, также очень похож на представленный на прототипе. По мнению Inside Line, выполнен он в упрощенной стилистике марки Infiniti, которая является люксовым подразделением концерна Nissan. Интересно, что на фотографиях отчетливо просматриваются органы управления трансмиссией. Pathfinder получит бесступенчатый вариатор, причем, судя по всему, для него не будет предусмотрено режима ручного переключения, а также хорошо знакомую систему полного привода All Mode 4х4i. Она позволяет работу в трех режимах – переднеприводном, с автоматическим подключением задней оси и с заблокированной муфтой. Известно, что кроссовер получил несущий кузов вместо традиционной рамы, семиместный салон и широкий спектр доступного оборудования. В качестве силового агрегата будет использоваться 3,5-литровый V6 мощностью 265 лошадиных сил. О технических характеристиках пока известно лишь то, что новый Pathfinder будет на 20-25% экономичнее предшественника.