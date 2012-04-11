Президенту подберут лимузин российского производства

Тогда предполагалось, что выпуском подобных автомобилей может заняться «ЗиЛ», поэтому соответствующее техническое задание было направлено на предприятие. Однако завод, по словам Кожина, так и не представил приемлемых предложений. «Завод «ЗиЛ» сегодня находится в очень сложном положении, – заявил агентству Владимир Кожин. – Мы бы с удовольствием конечно же вернулись к приобретению этих машин — они были достойные, хорошие для того времени. Но машины эти уже много лет не выпускаются». Управделами президента также подчеркнул, что в случае замены «Мерседесов» на отечественные лимузины, такая машина должна выпускаться серийно. «Вы сегодня нигде не найдете машину, которая собирается в единичном экземпляре, разве что для каких-то изысков или каких-то коллекционеров. Любая машина, которая используется повседневно, а уж тем более которая используется для обеспечения глав государств, должна быть серийной. Потому что любые машины ломаются, выходят из строя. Это должна быть серия, должен быть конвейер. Как бы ни хороша была машина — она через год, через два, через три подлежит замене», – добавил Кожин.