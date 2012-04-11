Россияне смогут сохранять номер мобильного при смене оператора

Давайте подготовим мое поручение Минкомсвязи и много раз упоминавшейся здесь Генпрокуратуре сказал он на заседании "открытого правительства", комментируя предложение о сохранении пользователем своего номера телефона при смене оператора мобильной связи.

На встрече эксперты отметили, что уже долгое время обсуждается возможность сделать обязательной бесплатную смену оператора мобильной связи с сохранением номера.

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, служба уже три с лишним года обсуждает этот вопрос с Минкомсвязи.

Можно просто употребить власть, издержки самих компаний минимальны сказал Артемьев.

Вопрос внедрения в России принципа переносимости номера (NP - number portability) обсуждается уже много лет, идея была озвучена еще предшественником Минкомсвязи - Министерством информационных технологий и связи.

В 2009 году этот вопрос рассматривал научно-технический совет (НТС) Минкомсвязи. Тогда регулятор заявил, что выступает за принцип NP, но не собирается форсировать его внедрение из-за технической неготовности сетей.

Однако в октябре 2011 года глава Минкомсвязи Игорь Щеголев заявил, что в министерстве считают экономически нецелесообразным внедрять в России услугу NP. Согласно расчетам, проведенным министерством совместно с операторами, инвестиции в создание такой системы будут достаточно велики, и чтобы их окупить потребуется повышение тарифов, пояснял министр.