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Россияне смогут сохранять номер мобильного при смене оператора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россияне смогут сохранять номер мобильного при смене оператора

11 апреля 2012, 17:00ОбществоЕвгения
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