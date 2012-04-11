Семья Быковых выиграла сразу два главных приза фотоконкурса «Мисс и Мистер TagilCity.ru»
Итоги фотоконкурса подведены, и победители уже получили свои призы – именные торты с символикой портала и фирменные кружки.
Интересно, что сразу два главных приза, а значит сразу два вкусных лакомства, получила семья Быковых. Звание Мисс и Мини-мистер TagilCity.ru получили Юлия и ее сын Слава. Отец семейства, Анатолий, который пришел получать призы с другом, объяснил, что в тот момент, когда жену с ребенком фоткали для участия в конкурсе, он отлучился буквально на несколько минут. Возможно, если бы он стал участником фотоконкурса, то тоже победил бы, уверил Анатолий. Да уж, такого, чтобы одна семья заняла сразу половину пьедестала победителей, не было за всю историю фотоконкурсов на TagilCity.ru!
Так или иначе, на портале все честно: получил больше всего голосов в честной борьбе – забирай приз! Победителями других номинаций, Мини-мисс и Мистер TagilCity.ru, стали Вероника и Алексей. За тортиком, доставшимся маленькой Веронике, в офис портала пришли ее родители.
Кроме того, памятные подарки, кружки с символикой TagilCity.ru, достанутся обладателям вторых и третьих мест конкурса. Поздравляем всех победителей, желаем им больших успехов и дальнейших побед на фотоконкурсах портала!
На фото (слева направо): Мистер TagilCity.ru Алексей, представители Мисс и Мини-мистер TagilCity.ru Юлии и Славы (Анатолий - справа) и родители Мини-мисс TagilCity.ru Вероники.
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