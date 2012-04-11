Семья Быковых выиграла сразу два главных приза фотоконкурса «Мисс и Мистер TagilCity.ru»

Интересно, что сразу два главных приза, а значит сразу два вкусных лакомства, получила семья Быковых. Звание Мисс и Мини-мистер TagilCity.ru получили Юлия и ее сын Слава. Отец семейства, Анатолий, который пришел получать призы с другом, объяснил, что в тот момент, когда жену с ребенком фоткали для участия в конкурсе, он отлучился буквально на несколько минут. Возможно, если бы он стал участником фотоконкурса, то тоже победил бы, уверил Анатолий. Да уж, такого, чтобы одна семья заняла сразу половину пьедестала победителей, не было за всю историю фотоконкурсов на TagilCity.ru!