«Северный Квартал» зарекомендовал себя на играх Высшей лиги КВН

Игры были очень волнительными для нас, ведь нам впервые приходится выступать перед огромной аудиторией в 2500 человек. Для нас эти игры стали хорошим опытом. Кроме того, уже на следующий день после выступления с нами стали связываться организаторы разных КВН-овских лиг и приглашать нас на свои мероприятия. Мы уже приняли два предложения, и вскоре отправимся на игры рассказывает участник и администратор команды Василий Тихонов.