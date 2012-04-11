«Северный Квартал» зарекомендовал себя на играх Высшей лиги КВН
11 апреля 2012, 17:10Общество
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5 апреля КВН-щики «Северный Квартал» приняли участие в финале игр КВН Высшей лиги в Екатеринбурге. Несмотря на то, что команда заняла предпоследнее место, ребята считают свое выступление очень успешным.
Игры были очень волнительными для нас, ведь нам впервые приходится выступать перед огромной аудиторией в 2500 человек. Для нас эти игры стали хорошим опытом. Кроме того, уже на следующий день после выступления с нами стали связываться организаторы разных КВН-овских лиг и приглашать нас на свои мероприятия. Мы уже приняли два предложения, и вскоре отправимся на игры рассказывает участник и администратор команды Василий Тихонов.
Ребятам предстоит выступить на играх в Первоуральске 22 апреля и в Миассе 27 апреля. В связи с этим квартирник, который был запланирован командой на 19 апреля, переносится на 4 мая.
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