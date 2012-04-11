В школе научат, как защититься от интернет-мошенников
Согласно статистике, дети знакомятся с Интернетом в возрасте 9 лет. Проследить, какие сайты посещает ребенок, довольно сложно, несмотря на распространенную практику блокировки нежелательной информации. Во-первых, хакеры придумывают все новые и новые способы навредить безопасности компьютеров и, во-вторых, подозрительный контент может появиться и на вполне безопасном сайте.
В связи с этим, Центр безопасного интернета и отдел «К» ГУ МВД предлагают сделать уроки кибер-этики обязательной частью школьной программы. По словам заместителя руководителя Центра безопасного интернета Алексея Леонова, примерно 30% интернет-преступлений происходит по невнимательности пользователей. Дети не понимают, какой ущерб может нанести тот или иной сайт, а также часто верят сообщениям о выигрыше, получить который можно только после внесения денежного залога.
Отдельная тема — это порнография и кибер-унижение, особенно распространенное в среде школьников. Но если насчет первого закон суров, то со вторым все не просто. Видеозапись школьной дедовщины, выложенная в Интернете, может серьезно испортить жизнь ребенку.
Чтобы избежать негативного влияния всемирной Сети, нужен новый обязательный предмет, уверены в ведомстве.