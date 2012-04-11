В школе научат, как защититься от интернет-мошенников

В связи с этим, Центр безопасного интернета и отдел «К» ГУ МВД предлагают сделать уроки кибер-этики обязательной частью школьной программы. По словам заместителя руководителя Центра безопасного интернета Алексея Леонова, примерно 30% интернет-преступлений происходит по невнимательности пользователей. Дети не понимают, какой ущерб может нанести тот или иной сайт, а также часто верят сообщениям о выигрыше, получить который можно только после внесения денежного залога.