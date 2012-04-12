Volvo выпускает новый дизельный двигатель

с. и внушительные 350 Нм крутящего момента. Тем самым он ликвидирует прореху в моторной гамме, существовавшую ранее между дизелями D2 (115 л.с.) и D4 (163 л.с.). Предполагается, что он будет устанавливаться под капоты кроссовера XC60, седанов S60 и S80, а также универсалов V60 и V70. Мотор может агрегатироваться как с механическими КПП, так и с автоматами. В Volvo утверждают, что появление нового мотора – часть фирменной стратегии, направленной на повышение экономичности и снижение объема вредных выбросов. Кроме того, компания объявила о некоторых нововведениях, которые будут доступны для некоторых моделей уже летом текущего года. Так, старшие модели получат возможность установки новых систем активной безопасности (включая систему распознавания дорожных знаков), новых 18-дюймовых колесных дисков, а также некоторых нюансов отделки. Например, Volvo V70 получит переосмысленную решетку радиатора с глянцево-черными вставками, а семейству S60/V60 будет доступна отделка под матовый алюминий, известная по кроссоверу XC60.