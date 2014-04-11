Альфа-Банк и СТК-Лаб делают проще регистрацию ООО в 2014 году

Юристы уверяют, что чаще всего предпринимателю отказывают в регистрации нового бизнеса потому, что тот совершил элементарные ошибки при создании документов или неправильно подготовил их к подаче. Нивелировать вездесущий «человеческий фактор» можно различными способами, но один из наиболее эффективных — использование технических средств. Так, новый сервис alfa.regberry.ru, доступный на специальной брендированной странице Альфа-Банка, позволит избежать самых распространённых ошибок со 100%-ной гарантией. Разработкой Regberry занималась сильная команда — компания «СТК-Лаб» известна в узких кругах как автор инновационных решений из области онлайн-бухгалтерии.

Для Альфа-Банка Regberry — это прежде всего продуктивный инструмент диалога с привлекательным сегментом целевой аудитории: посредством бесплатного сервиса можно выстроить эффективное взаимодействие с начинающими предпринимателями, которые, как правило, нуждаются в различных банковских продуктах. Готовность получить от менеджера Альфа-Банка какое-нибудь специальное предложение — это единственная «плата», которую требуют от пользователя alfa.regberry.ru. При этом он волен сам решать, насколько это предложение ему интересно. Главное заключается в том, что Альфа-Банк в любом случае оказывает серьёзную поддержку в деле регистрации бизнеса: достаточно иметь лишь желание пройти её самостоятельно, 15 минут свободного времени и действующий e-mail (нужен для регистрации в системе).

Как известно, регистрация ООО в 2014 году предполагает подачу пакета документов в следующем составе: заявление, устав, протокол собрания учредителей и договор (или решение единственного учредителя ООО), квитанция об оплате госпошлины. Существует также ряд документов, которые могут понадобиться, но обязательными не являются. Их шаблоны в сервисе тоже есть. Например, Regberry позволит оформить договор с руководителем компании.

Документы для регистрации ООО готовятся пошагово, причём пользователь подстрахован всевозможными подсказками, а валидаторы проверяют корректность вводимой информации. Некоторые общие сведения заблаговременно подгружены в систему и используются полуавтоматически или автоматически. Всё это значительно упрощает и без того несложное взаимодействие с системой.