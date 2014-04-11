`АвтоВАЗ` не поставляет автомобили на Украину
11 апреля 2014, 08:37ОбществоРОман БОТов
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Некоторые модели автомобилей «АвтоВАЗа» не соответствуют европейским требованиям безопасности, которые вступили в силу на территории Украины с начала 2014 года.
Ценовая политика российского автопроизводителя и резкое уменьшение покупальной способности Украины (большое количество нераспроданных автомобилей на Украине) также стали причиной прекращения поставок продукции с начала 2014 года.
В кабинете министров Украины рассматривается вопрос об отмене беспошлинного режима на импорт легковых автомобилей из России и введении пошлины в размере 10%. Но подробностей пока нет.
Президент «АвтоВАЗа» Бу Андерссон, представляя план развития компании, установил планку повышения доли экспорта на 50% и увеличение доли присутствия на российском рынке на 20%.
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