`АвтоВАЗ` не поставляет автомобили на Украину

Ценовая политика российского автопроизводителя и резкое уменьшение покупальной способности Украины (большое количество нераспроданных автомобилей на Украине) также стали причиной прекращения поставок продукции с начала 2014 года.

В кабинете министров Украины рассматривается вопрос об отмене беспошлинного режима на импорт легковых автомобилей из России и введении пошлины в размере 10%. Но подробностей пока нет.