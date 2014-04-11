Ferrari FF будет выглядеть по-новому
11 апреля 2014, 08:32ОбществоРОман БОТов
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Компания Ferrari намерена изменить кузов суперкара FF. Производство серийной модели начнется, вероятно, в конце 2014 - начале 2015 года. Суперкар должен измениться до неузнаваемости, и преобрести очертания классического купе, лишившись универсальности хвостовой части.
И, возможно, FF потеряет задние сиденья.
А вот техническая начинка, скорее всего, останется неизменной, Двигатель объемом 6,2 литра мощностью 660 л.с. в паре с роботизированной коробкой на полном приводе пуляет суперкар с ноля до сотни всего за 3,7 секунды.
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