Land Rover покажет концепт Discovery в Нью-Йорке
На международном автошоу в Нью-Йорке в середине апреля 2014 года компания Land Rover продемонстрирует концепт Discovery Vision Concept, который в последствие и станет внедорожником Discovery нового, пятого, поколения.
На концепте компания представит новую технологию - прозрачный капот, которая должна стать полезной как для бездорожья, так и для города, особенно для процесса парковки внедорожника. Видеокамеры, установленные в радиаторной решетке автомобиля, фиксируют пространство перед высоким капотом, захватывая зону непосредственно перед передними колесами и проецируют через большой дисплей в салоне автомобиля изображение на лобовое стекло, создавая ощущение прозрачности капота.
Джерри Макговерн, главный креативный директор Land Rover, комментирует: Для компании модель Discovery играет ключевую роль в укреплении основ бренда Land Rover. Discovery Vision Concept должен продемонстрировать направление в дизайне и соединить эмоциональную составляющую автомобиля марки Land Rover сегодняшнего дня с моделями будущих поколений.