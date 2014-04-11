Land Rover покажет концепт Discovery в Нью-Йорке

На концепте компания представит новую технологию - прозрачный капот, которая должна стать полезной как для бездорожья, так и для города, особенно для процесса парковки внедорожника. Видеокамеры, установленные в радиаторной решетке автомобиля, фиксируют пространство перед высоким капотом, захватывая зону непосредственно перед передними колесами и проецируют через большой дисплей в салоне автомобиля изображение на лобовое стекло, создавая ощущение прозрачности капота.