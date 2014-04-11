«Не называйте меня стариком, а называйте «давний» - житель Нижнего Тагила отметил 90-летний юбилей

Поздравить долгожителя с юбилейной датой и вручить поздравительное письмо от Президента Российской Федерации В.В. Путина пришли заместитель начальника управления социальной политики по Дзержинскому району Ольга Климцева, главный специалист администрации Дзержинского района Елена Панченко, председатель Совета ветеранов ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Александр Питеркин.

Марк Соломонович почти всю жизнь прожил в Нижнем Тагиле. Его трудовая деятельность началась в годы Великой Отечественной войны на Уралвагонзаводе. Более 50 лет посвятил он родному предприятию, проработав инженером-технологом.

За самоотверженный и плодотворный труд, за рационализаторские предложения Марк Соломонович неоднократно награждался почетными наградами и званиями. Заслуженного ветерана Уралвагонзавода и по сей день помнят на родном предприятии.

Марк Соломонович - замечательный семьянин, творческий человек. С супругой Тамарой Ивановной он вместе уже долгие годы, и в 2012 году семейная пара была награждена знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь».