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«Не называйте меня стариком, а называйте «давний» - житель Нижнего Тагила отметил 90-летний юбилей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Не называйте меня стариком, а называйте «давний» - житель Нижнего Тагила отметил 90-летний юбилей

11 апреля 2014, 09:50ОбществоCorey
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