О тагильской демократии. К чему привело воплощение утопической идеи в России

Шли годы, а обещанная демократия в современной России мало напоминала то, о чем мечтали люди. Это больше походило на недооформленность политической системы. И теперь те, кто разочаровался в нынешней демократии, рассуждают: как хорошо было бы навести порядок, но уже авторитарными способами. Интересно, но исследования ведущих российских институтов показывают, что россияне являются приверженцами многих демократических ценностей, отмечая их «значимость для жизни страны и собственной жизни».

О том, во что вылилась «запущенная», или «молодая» демократия, можно проанализировать на опыте нашего города. За основу можно взять три ярких проблемы – дороги («и иже с ними»), свалки и степень ответственности. В городе, по сути, нет ни одного жестокого и твердого метода борьбы с происходящим беззаконием.

Ежедневно в социальных сетях публикуются сообщения о том, как люди паркуются в неположенных местах. Казалось бы, проблему можно решить следующим образом: взять однажды грейдер и «проехать» там, где парковка запрещена, задев стоящие автомобили. Страховка в данном случае не возместит ущерб, ведь авто стояли там, где стоять не должны. Но ведь «мы живем в демократическом обществе, и так делать нельзя»!

А как насчет несанкционированных свалок и элементарного загрязнения города и его окрестностей в «индивидуальном режиме»? В то время, как за границей получить многотысячный штраф за выгул собак без наличия «специального пакетика» - обычное дело. Знаете, сколько стоит намусорить в окрестностях Тагила? Тысяча рублей. Такова сумма штрафа, которую по решению суда однажды получил гастарбайтер за двукратную (!) свалку близ «Аиста». Чисто символическое наказание ведет к крайне плачевным последствиям.

Переключая внимание к более серьезным деяниям, можно обратить внимание на публикацию о том, что в Нижнем Тагиле полиция разыскивает человека, который незаконно приобретал и хранил наркотики. До того, как этот гражданин растворился в городе, ему оформили подписку о невыезде и надлежащем поведении. В комментариях пользователи сразу же удивились, как он оказался всего лишь под подпиской. А другой пользователь предположил:

Суд у нас сильно гуманный, чтобы человека арестовать, надо сильно постараться. Следователям иногда сочувствую.

Хотя в иной раз суд может показать себя и с другой стороны. Человек, защищавшийся от преступников, случайно покалечил или даже убил своих обидчиков, получает приличный срок за содеянное. Справедливо?

И управлять обществом, погруженным в такую реальность, становится все сложнее. Вообще, можно привести множество примеров, начиная от работы подрядчиков, которые строили односезонные дороги, и заканчивая магазинами, торгующими просроченными товарами. Вывод один: чтобы исправить ситуацию, действовать придется жестко и на все уровнях. Причем ирония в том, что «жесткость» будет казаться таковой лишь на начальном этапе, а после - даже в голову не придет распивать алкоголь на детских площадках, выгуливать собаку без пакетика, выкладывать на полки товаров брак и прочее.