Олег Сиенко рассказал об итогах пятилетней работы корпорации «Уралвагонзавод»
Вчера в Москве состоялось важное заседание Совета директоров научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». С основным докладом об итогах деятельности предприятия выступил Олег Сиенко, который ровно пять лет назад был назначен на руководящую должность.
Олег Сиенко подчеркнул, что один из самых важных достижений является создание мощной, эффективной структуры, которая за эти пять лет показала выдающиеся результаты. В 2009 году предприятия корпорации находились в состоянии кризиса, сопровождающегося социальной напряженностью. Многомиллиардные долги, работа в убыток. За короткий срок удалось погасить ущерб в размере более 13 миллиардов рублей, выйти на прибыльность и обеспечить новые рабочие места. И самое важное – спасти танкостроение как отрасль.
За три года с 2010 по 2012 годы произошло удвоение основных показателей - выручки, EBITDA, чистой прибыли. Суммарная выручка за пять лет превысила 414 млрд. рублей, а суммарная чистая прибыль составила более 28 млрд. Объем внутренней кооперации показал рост в 900% и в 2013 году превысил 21 млрд. руб.
Говоря о дивизионе специальной техники, Олег Сиенко отметил, что за пять лет корпорации удалось выйти в мировые лидеры по производству танков и других видов вооружений. За это время подготовлено и вновь освоено производство более двадцати образцов вооружения и военной техники, с конвейеров корпорации сошло около 1 800 единиц финальных образцов, которые были поставлены на внутренний и внешний рынки. Объем ГОЗ увеличился в 2,5 раза и составил 56,7 млрд. рублей.
Серьезные результаты показала корпорация и в области производства железнодорожного подвижного состава. УВЗ занимает первое место на мировом рынке грузового вагоностроения. В период 2009-2013 гг. произведено и реализовано 103 336 вагонов на сумму 189,7 млрд. рублей, что является абсолютным производственным рекордом. В 2010 году корпорация повторила рекорд СССР по производству вагонов, выпустив 20 000 единиц. В 2011 году был установлен мировой рекорд - 25 000 вагонов и цистерн, в 2012 году – новый мировой рекорд – 28 000 единиц, а в 2013 году, несмотря на спад спроса на рынке, производственные показатели удержались на уровне 20 500 вагонов и цистерн.
Впервые в России был создан вагон-хоппер для минеральных удобрений с кузовом, полностью изготовленным из композиционных материалов. Всего в 2013 году корпорация представила семь новых моделей подвижного состава нового поколения с применением композиционных материалов. Это стало возможным благодаря увеличению финансирования НИОКР.
Как было подчеркнуто в докладе Сиенко, в корпорации активно развивается направление легкорельсового транспорта. Если в 2009 году было произведено 38 трамвайных вагонов, то в планах 2014 года – 100 единиц. Начата реализация контракта с городом Москва на поставку 120 современных трамваев в 2014-2015 годах. До конца года в столицу будет поставлено 70 таких трамваев. На ведущей российской промышленной выставке «Иннопром-2014» корпорация представит опытный образец низкопольного модульного трамвайного вагона нового поколения модели R1 собственной разработки.
В докладе было отмечено, что при сохранении численности персонала удалось существенно увеличить размер заработной платы с 13 102 рублей в 2009 году до 30 254 рублей к 2013 году. Корпорация выполняет все свои социальные обязательства, содержит целый ряд социальных объектов: спортивных, культурных, просветительских. Начато строительство социального жилья для сотрудников. Так, в Нижнем Тагиле ведется строительство жилого дома с полной отделкой на 63 квартиры, поликлиники с самым современным оборудованием. В этом же году планируется закладка еще одного жилого дома на 400 квартир и круглогодичного детского лагеря.
В заключение доклада генеральный директор корпорации подчеркнул, что полностью выполнен Указ Президента РФ Владимира Путина об ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Сегодня корпорация котируется в международных рейтингах производителей вооружений и военной техники, показав самый быстрый рост среди предприятий российского ОПК. Олег Сиенко выразил благодарность коллективам производственных предприятий за их самоотверженный труд и высокий профессионализм.
Совет директоров корпорации высоко оценил проделанную за пять лет работу, охарактеризовав ее как успешную. Председатель Совета директоров Евгений Школов предложил членам Совета принять к сведению и одобрить доклад генерального директора, и такое решение было принято единогласно.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы УВЗ