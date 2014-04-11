Полиция обращается к тагильчанам: «Предостерегите престарелых родителей от действий мошенников»

С начала 2014 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 24 факта подобного рода мошенничества, в 12 случаях потерпевшие передавали деньги прибывшему курьеру, остальные перечислили названные суммы на указанные номера сотовых телефонов.

Накануне жертвой циничного обмана стала 80-летняя пенсионерка, проживающая по ул. Газетной. Сообщение, что взрослый сын на автомашине сбил девушку, на операцию которой срочно требуется 80 тысяч, заставило серьезно поволноваться пожилую женщину. Сотрудник полиции, назвавшийся Власовым Сергеем Михайловичем, убедил пожилую женщину все сделать быстро, никому не сообщая. Пенсионерка, находясь в стрессовом состоянии, поторопилась в ближайшее отделение банка и сняла со счета деньги. Не успела женщина появиться на пороге доме, как снова позвонили: тот же «следователь» пообещал прислать за деньгами сотрудника и попросил пенсионерку спуститься вниз. Пожилая женщина пожаловалась, что ей очень тяжело еще раз выходить на улицу и договорилась, что деньги сбросит с балкона. Буквально через несколько минут под окнами появился мужчина и, забрав пакет с деньгами, уехал на светлой иномарке.

Некоторое время женщина ждала звонка сына, но потом сама позвонила снохе, чтобы уточнить, все ли в порядке. Узнав о несчастье, произошедшем с мамой, сын тут же обратился в полицию.

Практически в такой же ситуации оказалась тем же вечером еще одна пенсионерка, проживающая по ул. Пархоменко. Алефтине Ивановне тревожный звонок поступил около 23 часов: «Мама, я задавил женщину, нужны деньги на операцию, я тебе потом все верну». Женщина говорит, что сразу после этого трубку взял какой-то следователь и очень уверенно начал объяснять, что родственники потерпевшей готовы пойти «на мировую» за 120 тысяч рублей. Пенсионерка сразу заподозрила неладное: как может следователь, представитель правоохранительных органов, решать какие-то материальные вопросы, когда речь идет о жизни человека. Женщина тут же попросила передать трубку сыну, чтобы все точно выяснить. «Марику?, - переспросил оппонент (так пенсионерка сама в разговоре называла сына)». «Тут я сразу поняла, что это фальш. Сотрудник полиции обязательно назвал бы полное имя взрослого мужчины». Как только Алефтина Ивановна выразила звонившему свои подозрения, тот тут же положил трубку. А женщина немедленно позвонила в полицию и сообщила о намерениях злоумышленника.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что граждане, не поддавшиеся на уловки мошенников, стали чаще сообщать в полицию о подобных звонках. Практически каждые дежурные сутки на одно сообщение о мошенничестве поступает 4-5 сообщений о несостоявшемся преступлении. Вся поступившая информация обязательно проверяется, устанавливаются номера телефонов, с которых поступают звонки – проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Сотрудники полиции обращаются к тагильчанам с просьбой предостеречь престарелых родителей от действий мошенников. Чаще нужно напоминать пенсионерам не передавать денег незнакомым людям, а обо всех подозрительных звонках сообщать по телефону 02. Если вам сообщают тревожную новость о случившемся несчастье с родными с требованием о выплате денег, насторожитесь и предупредите, что сами позвоните в полицию!