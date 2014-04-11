В Нижнем Тагиле прошли слушания: «В 2013 году эффективно использовался каждый бюджетный рубль»

С докладом на слушаниях выступила заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных. Отметив, что в 2013 году расходная часть бюджета в 1,8 раза превысила уровень 2012-го, она подробнее остановилась на технико-экономических показателях, по которым достигнут положительный результат. Так, например, средняя заработная плата в 2013-м составила 28 643 рубля, что выше уровня Свердловской области.

Первоначально доходная часть бюджета, утвержденного решением Нижнетагильской городской Думы, составила 7 млрд 596 млн рублей, расходная – 7 млрд 946 млн, дефицит – 350 млн. В процессе исполнения доходная часть увеличилась на 3,6 млрд, расходная – на 4 млрд рублей. Фактическое исполнение горбюджета по доходам составило в 2013 году 10 млрд 890 млн, по расходам – 11 млрд 55 млн, с дефицитом 165 млн рублей.

Плановый показатель по налоговым поступлениям выполнен не в полном объеме - на 97 %. Однако это, отметила Евгения Черемных, компенсировано перевыполнением по неналоговым доходам. Исполнение здесь составило 107%, объем поступлений по сравнению с 2012 годом значительно увеличился. По оценке докладчика, этого удалось достигнуть за счет проведения Администрацией города работы по формированию земельных участков и организации торгов по продаже права их аренды. В результате в бюджет города дополнительно привлечено 175 млн рублей. На 24% увеличились поступления от штрафов за неисполнение муниципальных контрактов, что также является показателем работы, проводимой в этом направлении.

Немало сделано и по привлечению дополнительных средств из областного бюджета. В 2,4 раза по сравнению с 2012 годом увеличились межбюджетные трансферты. В 2013-м из областного и федерального бюджетов поступило более 7 млрд рублей, почти всю эту сумму составили средства целевого назначения, направленные на реализацию приоритетных социальных проектов комплексной программы развития города, выполнение указов Президента РФ.

По расходной части бюджета финансирование по сравнению с 2012 годом увеличилось на 59%. Общие расходы на обеспечение деятельности учреждений социальной сферы – образования, культуры, физкультуры, социальных программ и семейной политики, молодежной политики составили 52,6%. В целях выполнения майских Указов Президента РФ на повышение оплаты труда низкооплачиваемым категориям работников образовательной сферы в бюджете города было выделено 68 млн рублей. На финансирование отраслей жилищно-коммунального и городского хозяйства направлено 4 млрд 563 млн рублей.

Завершая свой доклад, Евгения Черемных дала положительную оценку проделанной работе. Затем были заслушаны выступления по выполнению приоритетных социальных проектов по отраслям и направлениям.

Председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин отметил, что 2013 год был завершен с хорошими показателями.

Особенно важно, что эффективно использовался каждый бюджетный рубль, - сказал он.

Вячеслав Погудин подчеркнул, что это – результат грамотного, профессионального руководства городом и слаженной совместной работы, в которой принимала активное участие и общественность Нижнего Тагила.

В публичных слушаниях приняли участие более 300 человек. В результате обсуждения собрание рекомендовало городской Думе утвердить представленный отчет. Решение будет направлено Главе города, а также для размещения – в газету «Тагильский рабочий» и на официальный сайт города.