Вопрос о сотрудничестве остается открытым: УВЗ не получал отказа от Volvo
Накануне в СМИ была дана информация о том, что производитель гражданских и военных грузовиков Renault Trucks Defense (дочерняя компания шведов Volvo) приостановил сотрудничество с российским предприятием «Буревестник», входящим в состав «Уралвагонзавод». Зарубежная компания, кстати, представляла свои достижения на выставке Russian Arms Expo в Нижнем Тагиле.
Обсуждение дальнейшего сотрудничества в настоящее время приостановлено, само продолжение совместной работы отложено до последующего уведомления из-за нынешней ситуации и фактора неуверенности сообщила агентству ИТАР-ТАСС Карин Вик, представитель Volvo.
Прототип БМП Atom был впервые представлен на выставке Russian Expo Arms в Нижнем Тагиле осенью 2013 года. Машина предназначена для выполнения различных задач, в том числе осуществления огневой поддержки и радиоэлектронной разведки.
Ранее планировалось, что на БМП Atom должен быть установлен двигатель Volvo, а это, в свою очередь, предполагает получение разрешения со стороны Инспекции по вопросам стратегической продукции Швеции. Но такого разрешения пока нет.
Однако сегодня стало известно, что корпорация «Уралвагонзавод» не получала официального уведомления о приостановке сотрудничества по разработке новой боевой машины. Об этом агентство ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации. Вопрос о сотрудничестве пока остается открытым.
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