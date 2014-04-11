Вопрос о сотрудничестве остается открытым: УВЗ не получал отказа от Volvo

Обсуждение дальнейшего сотрудничества в настоящее время приостановлено, само продолжение совместной работы отложено до последующего уведомления из-за нынешней ситуации и фактора неуверенности сообщила агентству ИТАР-ТАСС Карин Вик, представитель Volvo.

Прототип БМП Atom был впервые представлен на выставке Russian Expo Arms в Нижнем Тагиле осенью 2013 года. Машина предназначена для выполнения различных задач, в том числе осуществления огневой поддержки и радиоэлектронной разведки.

Ранее планировалось, что на БМП Atom должен быть установлен двигатель Volvo, а это, в свою очередь, предполагает получение разрешения со стороны Инспекции по вопросам стратегической продукции Швеции. Но такого разрешения пока нет.

Однако сегодня стало известно, что корпорация «Уралвагонзавод» не получала официального уведомления о приостановке сотрудничества по разработке новой боевой машины. Об этом агентство ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации. Вопрос о сотрудничестве пока остается открытым.