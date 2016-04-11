Тагильские добровольцы просят администрацию города ликвидировать несанкционированные свалки (ФОТО)
11 апреля 2016, 16:35ОбществоТимофей Данилов
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Активисты отделения «Союза добровольцев России» провели рейд по несанкционированным свалкам в Ленинском районе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Одну из них тагильчане обнаружили на улице Тагильская. Незаконная свалка располагается по соседству с жилыми домами.
Добровольцы намерены отправить письмо в городскую администрацию с просьбой ликвидировать огромные кучи мусора. В 2015 году они уже находили подобную свалку в Ленинском районе.
По словам активистов, тогда диалога с чиновниками не получилось. Говорят, что писали письмо в администрацию, однако ответа так и не дождались. А свалка за это время только увеличилась и стала настоящей проблемой для местных жителей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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