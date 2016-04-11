Тагильские добровольцы просят администрацию города ликвидировать несанкционированные свалки (ФОТО)

Добровольцы намерены отправить письмо в городскую администрацию с просьбой ликвидировать огромные кучи мусора. В 2015 году они уже находили подобную свалку в Ленинском районе.

По словам активистов, тогда диалога с чиновниками не получилось. Говорят, что писали письмо в администрацию, однако ответа так и не дождались. А свалка за это время только увеличилась и стала настоящей проблемой для местных жителей.