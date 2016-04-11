В Нижнем Тагиле школьники поздравили детей войны с Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей (ФОТО)

Сегодня в Центре соцобслуживания населения Тагилстроевского района побывали почетные гости – пожилые люди, которые не понаслышке знают об ужасах фашистских застенков.

Мероприятие открылось исполнением антифашисткой песни – «Бухенвальдским Набатом» и минутой молчания в память о погибших в годы войны.

За накрытыми для чаепития столами, пенсионеры поделились своими печальными воспоминаниями с молодым поколением. В концлагеря они попали, будучи детьми. Многие до сих пор с ужасом вспоминают страшные подробности своего заключения. Как отметили организаторы мероприятия, биография этих пожилых людей – настоящий пример мужества и стойкости для молодежи.

А педагоги и учащиеся школы №49 подготовили для представителей старшего поколения праздничный концерт, наполненный уважением к пожилым людям, у которых война забрала самое дорогое – счастливое детство.